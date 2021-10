Avatar: Die geniale Airbender-Serie bekommt eine Spielumsetzung für unterwegs

Avatar - Der Herr der Elemente wird offenbar neu als Videospiel aufgelegt. Fans der großartigen Nickelodeon-Serie warten gefühlt schon eine Ewigkeit auf ein neues Spiel in der grandiosen Welt von Avatar. Die letzten Titel stammen noch aus der Zeit von PS2, Gamecube und GameBoy Advance. Es gab für die PS4 und Xbox One 2014 zwar ein Legend of Korra-Spiel, aber auch das blieb hinter den Erwartungen vieler Fans zurück.

Neues Square Enix-Studio soll an Avatar- und Tomb Raider-Spielen für iOS und Android arbeiten

Neues Studio: Wie IGN berichtet, hat Square Enix ein neues Studio in London gegründet. Es hört auf den Namen Square Enix London Mobile und widmet sich (angesichts des Namens wenig überraschend) in erster Linie Titeln, die für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets über iOS oder Android erscheinen. Die ersten beiden geplanten Projekte stehen ebenfalls schon fest.

Neues Avatar-Spiel kommt! Gute Neuigkeiten für Fans von Katara, Aang, Toph, Sokka, Momo und Appa: Ein neues Videospiel zur Zeichentrickserie befindet sich in Arbeit. Es soll offenbar für iOS- und Android-Geräte erscheinen und bei Square Enix London Mobile entstehen. Das neue Studio arbeitet gemeinsam mit Navigator Games an dem Avatar-Spiel, also nicht allein.

Navigator Games haben zuletzt mit Iron Maiden: Legacy of the Beast ein rundenbasiertes RPG entwickelt. Das könnte zumindest Rückschlüsse darauf zulassen, was uns ungefähr beim Avatar-Spiel erwartet. Aber ob das Mobile-Spiel dann tatsächlich ebenfalls auf rundenbasierte Action setzt, steht natürlich noch nicht fest.

Mobiles Tomb Raider: Zusätzlich zu dem Avatar-Spiel arbeiten die Menschen bei Square Enix London Mobile auch noch an einem Tomb Raider-Ableger für iOS und Android. Der nennt sich Tomb Raider Reloaded und stellt den ersten neuen Titel des Franchises seit 2018 dar. Hier könnt ihr euch den ersten offiziellen Teaser-Trailer dazu ansehen:

Wer Avatar- sowie Tomb Raider-Fan ist und nicht gleich schreiend davon läuft, wenn das Wort "Mobile" fällt, könnte hier ordentlich auf die Kosten kommen. Das Tomb Raider Reloaded-Spiel wurde für 2021 angekündigt, passend zum 25-jährigen Jubiläums des Franchises. Wann das Avatar-Spiel erscheint, steht aktuell leider noch nicht fest.

