Die Veranstaltung 'Kollisionsabfrage – Barrierefreiheit im Gaming' könnt ihr euch auch online anschauen.

Wollt ihr mehr über das Thema Accessibility in Videospielen erfahren, dann haben wir eine coole Info für euch. In Berlin findet nämlich morgen die Fachkonferenz 'Kollisionsabfrage - Barrierefreiheit im Gaming' statt, an der ihr auch online teilnehmen könnt. Wann genau und was euch inhaltlich erwartet, das wollen wir euch hier verraten.

Wann ist die Veranstaltung? Am 16. Mai, von 13:30 - 19:30 Uhr. Den Livestream findet ihr in Kürze unter dem Link.

Programmplan der Veranstaltung

13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Eröffnung

Präsentation: Gaming für Alle

Präsentation: Inklusive Medienbildung mit digitalen Spielen

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Paneldiskussion: Wie können Games barrierefreier werden?

16:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Spiel: Finding Hannah

Spiel: Horizon Forbidden West

18:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Spiel: FIFA 23

Auf den einzelnen Panels mit dabei sind: Melanie Eilert, Çiğdem Uzunoğlu, André Necke, Helge Jürgens, Michael Gurt, Prof. Dr. Angela Tillmann, Johanna Janiszewski, Marco-Alexander Breit, Duc Minh Tran, Franziska Zeiner, Prof. Thomas Bremer, Mara Schulze, Dennis Winkens, Lukas Galinski, Julia Hiltscher, Niklas Luginsland.

Weitere Infos zu den oben genannten Person findet ihr auf der offiziellen Seite der Stiftung Digitale Spielekultur.

Ihr wollt vor Ort dabei sein?

Ihr seid in Berlin und wollt die Veranstaltung spontan besuchen, dann geht das auch. Vorab müsst ihr euch jedoch bis heute Abend unter dem Link oben anmelden. Euer Ziel am 16. Mai ist dann die Rudolfstraße 1-8 (Eingang Ecke Ehrenbergstraße) auf dem Rudolfkiez, nahe der East Side Gallery.