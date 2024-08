Die besten neuen Switch-Spiele im August: Diese 10 Highlights dürft ihr euch nicht entgehen lassen!

Der August hält eine Menge neuer Switch-Spiele für euch bereit. Wir haben euch zehn Titel herausgesucht, die ihr euch auf jeden Fall ansehen solltet.

Im August steht der Release vieler spannender Switch-Spiele an, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet, von Open-World-Adventures über Rollenspiele bis hin zu kreativen Platformern. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, darunter ein düsteres Krimi-Adventure, das exklusiv für Nintendo Switch erscheint:

Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club

In "Emio - Der lächelnde Mann" bringt euch der Mord an einem Schüler auf eine Spur, die zu vielen älteren Fällen führt.

Erscheint am: 29. August

Der Famicom Detective Club bekommt endlich Zuwachs: Nach den Remakes der Klassiker The Missing Heir und The Girl Who Stands Behind erwartet euch mit Emio – Der lächelnde Mann ein kniffliger und düsterer neuer Fall, in dem ihr eure Ermittlerfähigkeiten unter Beweis stellen könnt. Diesmal geht es um einen Mord an einem Schüler, der Verbindungen zu älteren ungeklärten Fällen aufweist und zudem an eine urbane Legende über einen Serienkiller erinnert.

Um als Privatdetektiv das Geheimnis um den sogenannten „lächelnden Mann“ zu lüften, der seinen Opfern eine Papiertüte mit einem aufgemalten Gesicht über den Kopf zieht, müsst ihr die Mitschüler des Opfers und viele andere seltsame Charaktere befragen, Hinweise sammeln und Tatorte untersuchen. Nach und nach offenbart sich euch so ein komplexer Thriller voller unheimlicher Geheimnisse.

Im Nintendo eShop könnt ihr bereits einen Vorgeschmack auf die Geschichte bekommen, denn dort findet ihr jede Woche bis zum Release neue Hinweise zu dem Mordfall. Falls ihr Nintendo Switch Online habt, könnt ihr übrigens beim Kauf sparen, indem ihr euch zwei Nintendo Switch Game Coupons zum Preis von 99€ holt und diese für zwei große Switch-Spiele einlöst. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

SteamWorld Heist II

Auch SteamWorld Heist II bietet wieder eine Mischung aus Rundentaktik und Action.

Erscheint am: 8. August

Während ihr im ersten SteamWorld Heist noch im Weltall unterwegs wart, erforscht ihr im Nachfolger mit euren Roboterpiraten das Meer in einem karibischen Setting. Der Kern des Gameplays bleibt trotzdem erhalten: Es handelt sich um ein Rundentaktikspiel mit Action-Elementen: Entert ihr andere Schiffe und führt eure Crew in den Kampf, übernehmt ihr das Zielen und Schießen bei jedem Crewmitglied selbst, ähnlich wie im Klassiker Worms.

Ihr könnt sogar echte Kunstschüsse um Ecken vollbringen, weil Kugeln an Wänden abprallen. Mit der Beute könnt ihr euer Team aufrüsten und auch euer Schiff weiter verbessern. Neu im Vergleich zum Vorgänger ist, dass ihr an Seeschlachten in Echtzeit aus isometrischer Perspektive teilnehmen könnt und viel Freiraum zur Erkundung der Spielwelt habt. Wenn ihr bis zum Release am 8. August im Nintendo eShop kauft, bekommt ihr 10 Prozent Rabatt.

World of Goo 2

Auch in World of Goo 2 errichtet ihr wieder Bauwerke aus niedlichem Schleim-Wesen.

Erscheint am: 2. August

Endlich bekommt der Indie-Hit World of Goo aus dem Jahr 2008 einen Nachfolger: Auch der zweite Teil ist natürlich wieder ein Puzzle-Spiel, in dem ihr viele der kleinen, klebrigen Goo-Kreaturen miteinander verknüpfen müsst, um so Bauwerke wie Brücken und Türme zu erschaffen und tiefe Abgründe sowie riesige Hindernisse zu überwinden. Dabei wird die Physik stets realistisch simuliert, ob es nun um instabile Bauwerke, Flüssigkeiten oder Explosionen geht.

Eines der Highlights ist dabei auch diesmal wieder der teils niedliche, teils abgedrehte und stets kreative Grafikstil. World of Goo 2 bietet zudem eine Story-Kampagne, die sich über hunderttausende Jahre erstrecken soll und mit viel Humor erzählt wird. Die Version für Nintendo Switch bietet einen exklusiven Koop-Modus, durch den bis zu vier Spieler*innen lokal gemeinsam spielen können.

Cat Quest III

Cat Quest 3 hat ein Piraten-Setting und lässt euch mit eurem Schiff zahlreiche Inseln erkunden.

Erscheint am: 8. August

Bei den Cat Quest-Spielen handelt es sich um Action-Rollenspiele im Diablo-Stil, in denen ihr gegen Massen von Monstern kämpft und dabei nach Beute jagt und euren Charakter auflevelt. Dabei wird auf ein actionreiches Kampfsystem gesetzt, das euch gutes Timing und präzises Ausweichen abverlangt. Aber auch die Erkundung einer geheimnisvollen Spielwelt und Dungeons voller Rätsel in der Tradition der Zelda-Reihe werden geboten.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen setzt Teil 3 auf ein Piraten-Szenario. Mit eurem eigenen Schiff fahrt ihr durch eine weitgehend offene Spielwelt, erforscht viele kleine und große Inseln, sucht nach vergrabenen Schätzen und stoßt dabei auf spannende kleine Geschichten voller überraschender Wendungen. Wie schon in Cat Quest 2 könnt ihr nicht nur allein, sondern auch zu zweit im lokalen Koop spielen.

That Time I Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles

Auch in der Spielumsetzung von That Time I Reincarnated as a Slime stehen Rimuru natürlich seine treuen Gefolgsleute zur Seite.

Erscheint am: 8. August

Mit That Time I Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles bekommt die berühmte Anime-Serie endlich ihr erstes Switch-Spiel. Dieses lässt euch nicht nur wichtige Momente aus der Vorlage nachspielen, sondern auch zwei ganz neue Abenteuer aus der Feder des Originalautors erleben: Das eine dreht sich um einen Goblin, der auf Rache sinnt, das andere um ein streng religiöses Königreich, das die Kontrolle über den Sturmdrachen zu erlangen versucht.

Genau wie in der Anime-Serie wird auch im Spiel spektakuläre Action mit Aufbau-Elementen verknüpft. In der Rolle Rimurus lernt ihr im Spielverlauf immer neue Kombos und Spezialattacken und könnt eure Angriffe sogar mit denen eurer treuen Gefolgsleute kombinieren. Zwischendurch errichtet ihr neue Gebäude in eurem zu Beginn noch kleinen Dorf und baut es dadurch nach und nach zur mächtigen Republik Jura-Tempest aus.

Star Wars: Bounty Hunter

In Star Wars: Bounty Hunter spielt ihr den Kopfgeldjäger Jango Fett und habt dank des Jetpacks eine Menge Bewegungsfreiheit.

Erscheint am: 1. August

Der Klassiker Star Wars: Bounty Hunter ist schon am Donnerstag für Nintendo Switch erschienen. Es handelt sich um ein Action-Adventure mit Third-Person-Perspektive, in dem ihr in die Rolle des legendären Kopfgeldjägers Jango Fett schlüpft und euch im Auftrag von Count Dooku auf die Jagd nach einer dunklen Jedi macht. Auf eurem Weg durch die weitläufigen Level habt ihr allerdings noch zahlreiche weitere Ziele zu erledigen.

Zwar verfügt Jango Fett über keine Jedi-Kräfte, diesen Nachteil gleicht er aber durch seine Ausrüstung aus: Unter anderem verwendet er einen Flammenwerfer, eine sogenannte Seilpeitsche und zwei Blaster gleichzeitig. Für die nötige Beweglichkeit sorgt das ikonische Jetpack, das euch in futuristischen Großstädten von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer springen und eure Feinde plötzlich aus der Luft angreifen lässt.

Tombi! Special Edition

Mit der Tombi! Special Edition kommt ein Metroidvania-Klassiker auf die Switch.

Erscheint am: 1. August

Tombi! Special Edition ist die Neuauflage des Platforming-Klassikers, der schon im Jahr 1997 zweidimensionale Level mit 3D-Grafik verknüpfte. Die neue Version bietet unter anderem eine überarbeitete Steuerung, die Möglichkeit, jederzeit zu speichern oder die Zeit ein kleines Stück zurückzudrehen, und einen verbesserten Soundtrack. Als Extras gibt es noch ein Museum mit Artworks und Design-Dokumenten und ein Interview mit dem Schöpfer des Spiels.

Ihr spielt den namensgebenden Tombi, einen in der Wildnis aufgewachsenen Jungen, der gegen bösartige, anthropomorphe Schweine kämpft. Dabei kann er verschiedene Waffen zu Hilfe nehmen oder seine Feinde ganz einfach beißen und durch die Luft schleudern. Es handelt sich um ein Metroidvania mit einer in weiten Teilen offenen Spielwelt, in der ihr allerlei schräge Charaktere, spannende Nebenaufgaben und nützliche Items entdecken könnt.

Thank Goodness You’re Here!

In Thank Goodness You're Here löst ihr als Handelsvertreter in einer englischen Kleinstadt die Probleme der Menschen.

Erscheint am: 11. August

Thank Goodness You’re Here! ist eine ungewöhnliche Mischung aus Action-Plattformer und Adventure. Ihr spielt einen Handelsvertreter, der eigentlich nur einen Termin mit dem Bürgermeister hat, aber viel zu früh dran ist und nun die freie Zeit damit verbringt, die gesamte englische Kleinstadt zu erkunden, dabei ihre vielen skurrilen Bewohner kennenzulernen und kleine Aufträge für sie zu erledigen.

Eure Aufgaben werden dabei immer absurder und reichen vom Rasenmähen bis hin zum Durchqueren der Astralebene. Präsentiert werden euch die mit oft britischer Folklore verknüpften Geschichten in einem bunten, karikaturhaften Zeichenstil, der von einem aufwendigen Soundtrack untermalt wird. Bis zum Release am 11. August könnt ihr im Nintendo eShop übrigens 15 Prozent Rabatt bekommen.

Farewell North

In Farewell North bringt ihr als Hund die Farbe zurück in die Welt.

Erscheint am: 15. August

Farewell North ist ein Open-World-Adventure, in dem ihr als Collie wunderschöne, aber zu Beginn noch düstere Landschaften in den schottischen Highlands erkundet. Ihr müsst eurem Menschen helfen, die Farbe zurück in seine Welt zu bringen. Um das zu schaffen, müsst ihr Rätsel lösen und verborgene Wege aufspüren, aber manchmal auch hundetypische Aufgabe erfüllen wie Schafe hüten, Gegenstände apportieren oder verlorene Tiere finden.

Eure Reise führt euch durch Wiesen und Wälder, auf steile Klippen und mit dem Kanu eures Menschen sogar durch den Ozean. Nach und nach setzt ihr dabei aus Bruchstücken von Erinnerungen die berührende Geschichte über Verlust und Abschied zusammen, die euch auf diese Insel geführt hat. Daneben hat die Spielwelt aber auch noch Wildtiere und andere Kreaturen und Geheimnisse zu bieten, die ihre eigenen Geschichten erzählen.

Crossy Road Castle

In Crossy Road Castle erklimmt ihr im Koop unendlich hohe Türme voller Gefahren.

Erscheint im: August

Crossy Road Castle ist ein Arcade-Platformer, in dem ihr in Gestalt niedlicher Tierfiguren im Pixel-Look versucht, sich drehende Türme voller Gefahren und Hindernisse hinaufzusteigen, wobei euch auch noch ein wütender Adler das Leben schwer macht. Ans Ziel kommen werdet ihr nie, denn die Türme sind endlos hoch. Stattdessen geht es darum, es möglichst weit zu schaffen und dabei genügend Punkte für den Highscore zu sammeln.

Die Türme werden prozedural generiert und stellen euch daher bei jedem Durchgang vor andere Herausforderungen. Durch gute Leistungen könnt ihr weitere Spielfiguren und allerlei seltsame Hüte freischalten. Crossy Road Castle ist auf Koop für bis zu vier Spieler*innen ausgelegt und macht am meisten Spaß als chaotisches Partyspiel, in dem man gemeinsam Erfolge feiert oder über fiese Fallen flucht. Ihr könnt aber natürlich auch allein auf Highscore-Jagd gehen.