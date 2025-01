Das sind die 9 besten neuen Switch-Spiele im Februar: Ikonische Helden, große Hits & skurrile Geheimtipps!

Große Serien und innovative Geheimtipps: Wir stellen euch die spannendsten Switch-Spiele vor, die im Februar 2025 erscheinen.

Im Februar steht der Release einiger spannender Spiele für Nintendo Switch an, darunter gleich mehrere ikonische Spielereihen ebenso wie kreative Indie-Geheimtipps und Neuauflagen von hochkarätigen Klassikern, die heute noch mindestens genauso gut sind wie damals. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch hier neun Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor:

Civilization VII

12:17 Civilization 7 - Angespielt-Video: Erstes Fazit nach 30 Stunden mit der Test-Version

Erscheint am: 6. Februar

Mit Civilization 7 bekommt die gefeierte Rundenstrategiereihe endlich eine Fortsetzung. Selbstverständlich geht es auch diesmal wieder darum, Zivilisationen durch Diplomatie, Kultur, Wissenschaft und ein starkes Militär zur Vorherrschaft über die Welt zu führen. Auf einer detailliert gestalteten 3D-Weltkarte, die noch weit hübscher ist als in den Vorgängern, erweitert ihr in der Rolle von legendären Anführern eure Reiche, baut Städte auf und führt Kriege.

Der neue Teil bringt aber auch die größten Änderungen, welche die Civilization-Reihe seit Langem erlebt hat. So gibt es nur noch drei verschiedene Zeitalter, nämlich die Antike, das Zeitalter der Entdeckungen und die Moderne. Dafür dürft ihr jetzt in jedem Zeitalter eine neue Zivilisation wählen. Falls ihr bis zum Release-Tag vorbestellt, könnt ihr euch übrigens das Tecumseh- und Shawnee-Pack mit einem zusätzlichen Anführer und Volk als kostenlosen Pre-Order-Bonus sichern.

Tomb Raider IV-VI Remastered

1:00 Lara kommt zurück! Nächste Tomb Raider-Remaster-Trilogie im Trailer

Erscheint am: 14. Februar

Schon am Valentinstag 2024 sind die ersten drei Teile der berühmten Action-Adventure-Reihe in einer Remastered-Version erschienen. Genau ein Jahr später sind nun Tomb Raider 4 bis 6 dran. Auch diesmal könnt ihr euch wieder zwischen der Originalgrafik und einer modernisierten Version mit hochaufgelösten Texturen, neuen Lichteffekten und weit hübscheren Charaktermodellen entscheiden. Inhaltlich bleiben alle drei Spiele den Originalen weitestgehend treu.

Die Klassiker, in denen ihr in die Rolle der berühmten Archäologin Lara Croft schlüpft, liefern die bewährte Mischung aus Action, Rätseln und der Erkundung geheimnisvoller Orte. Während ihr im vierten Teil namens The Last Revelation das Grab eines ägyptischen Gottes erforscht, macht ihr im Nachfolger Chronicles eine Reise in Laras Vergangenheit. The Angel of Darkness schließlich dreht sich um alchemistische Experimente und eine große Verschwörung.

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection

Mit der Yu-Gi-Oh! Early Days Collection bekommt ihr gleich 14 Spiele auf einmal.

Erscheint am: 27. Februar

Die Yu-Gi-Oh! Early Days Collection ist eine Sammlung mit vierzehn frühen Yu-Gi-Oh!-Spielen, von Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, das 1998 für den Game Boy erschien, bis hin zu Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005. Ein Teil der Spiele, die euch in die Welt der ursprünglichen Anime-Serie eintauchen und ihre Helden treffen lassen, erscheint hier zum allerersten Mal außerhalb Japans.

Im Zentrum aller Spiele steht natürlich das Sammelkartenspiel, für das die Reihe bekannt ist. Teilweise haben sie darüber hinaus auch noch spannende Geschichten, Charaktere und Spielwelten zu bieten, die zur Erkundung einladen. Im Vergleich zu den Originalen gibt es einige Verbesserungen wie freies Speichern und eine Rückspul-Funktion. Für mindestens eines der Spiele (nämlich Duel Monsters 4) soll es zudem Online-Multiplayer geben.

Afterlove EP

0:57 Im Slice-of-Live Adventure Afterlove EP versucht ihr endlich wieder nach vorn zu blicken

Erscheint am: 14. Februar

Pünktlich zum Valentinstag erscheint mit Afterlove EP ein Spiel, in dem es um die Liebe geht, allerdings vor allem um verlorene Liebe: Ihr spielt den jungen, in Jakarta lebenden Musiker Rama, der den Tod seiner Freundin verarbeiten muss, was ihm jedoch trotz der Hilfe seiner Freunde lange Zeit nicht gelingt. Immer wieder hört er die Stimme seiner Freundin und weiß nicht, ob diese seiner Einbildung entspringt oder ob er es tatsächlich mit einem Geist zu tun hat.

Ihr habt nun 28 Tage, um Rama dabei zu helfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Dann nämlich steht das nächste große Konzert seiner Band an. In dieser Zeit erkundet ihr die indonesische Hauptstadt, trefft euch mit Freunden und probt natürlich mit der Band. Das Gameplay bietet eine Mischung aus klassischem Adventure, Visual Novel und Rhythmusspiel. Durch eure Entscheidungen beeinflusst ihr den Verlauf der Geschichte.

Big Helmet Heroes

In Big Helmet Heroes kämpft ihr euch allein oder zu zweit durch massenhaft Feinde in Fantasy-Reichen.

Erscheint am: 6. Februar

Big Helmet Heroes ist ein 3D-Beat-’em-up, das ihr allein oder zu zweit im Koop an einer Konsole spielen könnt. Aus der Perspektive von schräg oben kämpft ihr euch durch verschiedene Fantasy-Reiche, die mit einem bunten, niedlichen Look, zahllosen skurrilen Ideen und einer reichen Gegnervielfalt punkten: Unter anderem legt ihr euch mit Horden von Goblins, Mumien, Piraten und sogar aggressiven Einhörnern an.

Auch spannende Bosskämpfe müsst ihr überstehen, um schlussendlich eine Prinzessin zu retten. Dabei stehen euch verschiedene Spielstile offen: Im Spielverlauf schaltet ihr nämlich 29 spielbare Helden frei, die alle ihre eigenen Fähigkeiten mitbringen und jeweils einer von vier verschiedenen Charakterklassen angehören, die auf unterschiedliche Waffen setzen. Dadurch hat das humorvolle Action-Abenteuer einen hohen Wiederspielwert.

While Waiting

While Waiting lehrt euch die hohe Kunst der Geduld und erzählt dabei humorvolle Geschichten mit tieferem Sinn.

Erscheint am: 5. Februar

Der Name ist bei While Waiting Programm: Das innovative Spiel versetzt euch in die verschiedensten Situationen von der Geburt bis zum Tod, in denen ihr nichts weiter zu tun habt als zu warten. Ob ihr nun beim Fußball im Tor steht und darauf wartet, dass der Ball in eure Richtung fliegt, oder als Kind hinten im Auto sitzt und wartet, dass sich ein Stau auflöst: Nichts von dem, was ihr inzwischen unternehmt, hilft dabei, die Situation schneller zu lösen.

Schlichte Geduld ist in While Waiting also stets der Schlüssel zum Erfolg. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr während eurer Wartezeit völlig untätig sein müsst. Ihr könnt sie dazu nutzen, um eure Umgebung unter die Lupe zu nehmen und dabei viele versteckte Details entdecken. Aus diesen ergeben sich oft kleine humorvolle Geschichten, die in ihrem Zusammenhang jedoch auch einen tieferen, ernsteren Sinn offenbaren.

Urban Myth Disscolution Center

In Urban Myth Disscolution Center bekommt ihr es mit übernatürlichen und oft gefährlichen Phänomenen zu tun.

Erscheint am: 12. Februar

Urban Myth Disscolution Center ist ein Mystery-Adventure, in dem ihr als Ermittlerin für das Zentrum zur Eliminierung urbaner Legenden arbeitet. Ihr leistet dabei echte Detektivarbeit, indem ihr Zeugen befragt, Beweise sammelt und sogar in Social-Media-Posts nach Hinweisen sucht, um die Wahrheit hinter angeblich übernatürlichen Phänomenen aufzudecken. Dabei könnt ihr auch auf die Hilfe eures mit hellseherischen Fähigkeiten begabten Vorgesetzten zählen.

Eure Fälle, zu denen beispielsweise verfluchte Relikte, seltsame Anomalien oder mit einer düsteren Vergangenheit belastete Orte gehören, sind komplexer, als sie zunächst erscheinen. Um sie zu lösen, müsst ihr sogar eure eigenen Klienten durchleuchten, was unerwartete Ereignisse in Gang setzen kann. Die detaillierte 2D-Pixelgrafik im Anime-Stil schafft dabei eine dichte, oft nahe ans Surreale grenzende Atmosphäre.

Ninja Five-O

Der Klassiker Ninja Five-O war bislang extrem teuer. Mit der neuen Switch-Version könnt ihr ihn jetzt günstig nachholen.

Erscheint am: 25. Februar

Ninja Five-O ist die Neuauflage eines vom Game Boy Advance stammenden Action-Platfomers, der bei seinem ursprünglichen Release 2003 hohe Wertungen abgestaubt hat. Das lange Zeit als fast vergessene Perle betrachtete Spiel war bisher nur sehr schwer zu bekommen, selbst gebrauchte Versionen des Originals kosten heute je nach Zustand mehrere hundert oder sogar tausend Euro. Jetzt habt ihr endlich die Chance, den Klassiker weit günstiger nachzuholen.

Ihr spielt einen mit Ninja-Fähigkeiten ausgestatteten Ermittler, der Verbrechen von der Entführung bis zum Banküberfall bekämpfen und sogar mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Terroristen das Handwerk legen soll. Dabei nehmt ihr unter anderem euer Katana zu Hilfe oder bewerft eure Feinde mit Feuerbällen. Mithilfe eures Greifhakens könnt ihr euch zudem rasend schnell auf höhere Plattformen schwingen und Gegnern plötzlich in den Rücken fallen.

Stories from Sol: The Gun-Dog

Das Science-Fiction-Adventure Stories from Sol: The Gun-Dog handelt von seltsamen Ereignissen im Weltall und auf eurem eigenen Schiff.

Erscheint am: 20. Februar

Bei Stories from the Sol: The Gun-Dog handelt es sich um ein Science-Fiction-Adventure, das ganz im Stil von Anime-Klassikern der 80er gehalten ist. Vier Jahre nach dem Ende eines großen Krieges spielt ihr den Sicherheitsoffizier des Patrouillen-Raumschiffs Gun-Dog, das ein mysteriöses Signal am äußersten Rand des von der eignen Fraktion kontrollierten Weltraums untersuchen soll. Der Auftrag wird schnell zu einer Gefahr für das Schiff und seine Crew.

Das Gameplay bietet eine Mischung aus klassischem Point&Click-Adventure und Visual Novel. Ihr untersucht das Schiff, beschützt es vor Gefahren und führt Gespräche mit den Besatzungsmitgliedern, von denen manche ein doppeltes Spiel zu spielen scheinen. Um mögliche Verräter an Bord zu enttarnen und das Geheimnis um den seltsamen Auftrag zu lüften, müsst ihr dabei tief in die individuellen Geschichten jeder einzelnen Figur eintauchen.