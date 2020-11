Die Black Friday Angebote bei OTTO wurden um ein weiteres Highlight erweitert. Ab sofort könnt ihr euch bei OTTO den Xbox One Elite Series 2 Wireless-Controller besonders günstig und zum neuen Bestpreis kaufen. Günstiger gab es diesen Controller noch nie zuvor. Wer also einen neuen Controller für seine Xbox sucht, sollte sich dieses Angebot genauer anschauen.

Xbox One Elite Series 2 zum neuen Bestpreis

Hammerangebot zum Black Friday: Bei OTTO kostet euch der Xbox One Elite Series 2 Wireless-Controller im Angebot nur 139 Euro. Neukunden können mit dem Gutschein 81258 sogar weitere 15 Euro sparen. Ansonsten bietet OTTO die Option beim Kauf direkt noch drei Monate Xbox Game Pass Ultimate dazu zu kaufen. Insgesamt bekommt ihr den besonderen Elite-Controller der Xbox somit so günstig wie noch nie zuvor.

Auch für Xbox Series X & Series S geeignet: Der Xbox One Elite Series 2 Wireless-Controller kann natürlich auch an den neuen Next-Gen-Xbox-Konsolen genutzt werden. Der besondere Controller zeichnet sich vor allem durch seine hohe individuelle Anpassbarkeit aus. Außerdem ist er sehr hochwertig verarbeitet und liegt dank etwas mehr Gewicht als der normale Xbox-Controller noch besser in der Hand. Der fest verbaute Akku lässt sich zudem jederzeit schnell wieder aufladen und er hält bis zu 40 Stunden.



Im Test überzeugt der Xbox Elite Series 2 Wireless-Controller und ist noch besser als der bis dahin Beste.

