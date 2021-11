Die Black Friday Woche startet am Freitag, den 19. November – und mit ihr die unzähligen Angebote. Bei Saturn gibt es bis zum Cyber Monday am 29. Angebote auf Spiele für die PS4 und PS5 sowie Controller für die Konsolen. Hier findet ihr eine kurze Übersicht über einige der heruntergesetzten Produkte.

Sony Dualsense Wireless Controller + FIFA 22 (PS5)

Der Sony Dualsense Controller ist der neue Controller für die PS5 und damit die verbesserte Version des Dualshock 4 für die Vorgängerkonsole. Neben einem neuen Design, das sich deutlich von älteren Versionen unterscheidet, hat der Controller auch einige andere Neuerungen, um euer Spielerlebnis aufzuwerten.

Um euch voll in euer Spiel hineinversetzen zu können, hat Sony das haptische Feedback am neuen Dualsense Controller wesentlich verbessert. Nicht nur kommen die Impulse ohne Verzögerung bei euch an, es wird auch zwischen einer Vielzahl an verschiedenen Empfindungen unterschieden. Die Trigger passen sich dabei auf euer Spielerlebnis an, sie sind also je nach Situation schwerer oder leichter zu bewegen.

Dazu gibt es FIFA 22, das aktuellste Spiel in der beliebten Reihe. Hier könnt ihr euch euren eigenen Verein zusammenstellen und Matches allein oder gegen andere Spieler bestreiten. FIFA 22 enthält mehr als 17.000 Spieler, über 700 Teams, mehr als 90 Stadien und über 30 Ligen, sodass ihr all eure Fußball-Träume ausleben könnt.

Ratchet & Clank: Rift Apart

“Rift Apart” ist ein Action-Adventure von Insomniac Games, exklusiv für die PS5 und bereits das 16te Spiel der Reihe. Es bringt neben den bekannten Charakteren viele Mechaniken der Vorgänger mit, insbesondere Shooter-Elemente, Waffen-Upgrades und sonstige Gadgets.

Neues gibt es ebenso viel, zum Beispiel den neuen spielbaren Charakter Rivet, eine weibliche Lombax. Als eines der neuen Hauptfeatures wird Transportation via Portal im Spiel eingeführt. Abgesehen davon gibt es natürlich auch allerlei neue Waffen.

Ghost of Tsushima

Wer lieber etwas Ernstes spielen möchte, der sollte sich vielleicht Ghost of Tsushima näher anschauen. Das Action-Adventure ist für PS4 und PS5 verfügbar und wurde vor allem für das wunderschöne Art Design gelobt.

Im Spiel begebt ihr euch in das feudale Japan ein und übernehmt die Rolle des Samurai Jin Sakai. In seinem Kampf gegen die Invasion der Mongolen erkundet er die Insel Tsushima und trifft zahlreiche Charaktere, die ihn in seinem Bestreben unterstützen. Im Kampf habt ihr die Wahl zwischen vielen verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen und könnt Gegner im Stealth-Modus ausschalten.

Aber das ist nicht Alles

Wer noch nicht fündig geworden ist, kann sich noch viele andere Angebote im Saturn Online-Shop ansehen. Hier noch ein paar Empfehlungen:

