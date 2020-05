Die Stundendeals von MediaMarkt und Saturn sind mittlerweile häufiger Teil ihrer Angebotsaktionen. Am heutigen Donnerstag gibt es aber ein ganz besonderes Angebot.



Ab 11 Uhr gibt es bis 17 Uhr MESZ jede Stunde ein neues 4K TV-Angebot. Dadurch könnt ihr euch sehr gute 4K-Fernseher zum aktuellen Bestpreis kaufen. Darunter findet ihr auch OLED-Modelle von Philips und LG.



Der Angebotspreis für den Fernseher gilt jeweils nur eine Stunde und solange der Vorrat reicht.

Blitzangebote bei MediaMarkt

Blitzangebote bei Saturn

Diese 4K TVs erwarten euch bei MediaMarkt

Bei den Preisen handelt es sich jeweils um die Angebotspreise, die zu der jeweiligen Stunde gelten.

Diese 4K TVs bietet euch Saturn

Bei den Saturn-Angeboten können wir euch ebenfalls bereits die Angebotspreise nennen.

Das 4K TV Highlight: Der LG OLED E97LA

So gut ist das Angebot: Besonders viel sparen könnt ihr mit der 65 Zoll-Variante des LG OLED E97LA. Durch das Angebot ist der 4K TV so günstig wie noch nie zuvor und ihr spart 300 Euro gegenüber dem aktuell besten Anbieter. Ein absoluter Hammerpreis.



Bei der 55 Zoll-Variante spart ihr durch das Angebot noch immer rund 30 Euro gegenüber dem bisher besten Anbieter und bekommt ihn ebenfalls so günstig wie nie zuvor.



Das bietet der 4K TV: Allen voran erhaltet ihr einen 4K-Fernseher mit einer 65 Zoll Bildschirmdiagonale. Besonders ist natürlich der Einsatz der OLED-Technologie, die für sehr gute Schwarz- und Farbwerte sorgt. Dadurch erhaltet ihr ein herausragendes Bild. Für die nötige Leistung sorgt der Alpha 9-Prozesser der zweiten Generation und natürlich sind die wichtigen Features verbaut.

HDR10 Pro

HLG

Dolby Vision

Advanced HDR

Dolby Atmos

Der Input-Lag des LG OLED65E97LA liegt bei rund 12,9 ms, wenn ihr den Gaming-Modus aktiviert. Zudem hat er eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz. Darüber hinaus verfügt er über vier HDMI 2.1-Anschlüsse und ist damit bestens für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X geeignet.

Blitzangebote bei MediaMarkt

Blitzangebote bei Saturn