In diesem Fußball-Anime gibt es das deutsche Team Bastard München - ihr könnt euch denken, von wem das inspiriert ist

Zwei rivalisierende deutsche Teams im beliebten Fußball-Manga 'Blue Lock' haben ziemlich bizarre Namen und sind von echten deutschen Mannschaften inspiriert.

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Myki Trieu
28.06.2026 | 06:01 Uhr

In diesem Fußball-Anime geht es um Alles oder Nichts. (Bild: © Crunchyroll) In diesem Fußball-Anime geht es um Alles oder Nichts. (Bild: © Crunchyroll)

Der beliebte Sport- und Action-Manga Blue Lock unterscheidet sich von anderen Fußball-Animes wie Kickers und Captain Tsubasa vor allem in der Atmosphäre und der Handlung. In Blue Lock werden die Spieler in einem speziellen Trainings-Institut, abgeschottet von der Außenwelt, unter harten Bedingungen ausgebildet und getestet.

Dabei treten sie in Teams gegeneinander an und spielen auch außerhalb der Einrichtung in internationalen Teams – darunter zwei deutsche Teams, die die ungewöhnlichsten Namen aller Zeiten haben: Bastard München und Berserk Dortmund.

Update am 28. Juni 2026: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de und wurde aufgrund der aktuellen WM noch einmal hochgezogen.

Bastard München und Berserk Dortmund - Die zwei besten Teams Europas mit den bizarrsten Namen

Zu den Besonderheiten der Serie, über die wir besonders hierzulande stolpern, sind die absurd anmutenden Namen der deutschen Teams in der Serie. So treten unter anderem "Bastard München" und "Berserk Dortmund" gegeneinander an.

Sie gelten in der Serie als die besten Teams Europas. Bastard München ist dabei von FC Bayern München inspiriert, während Berserk Dortmund eine Anspielung auf Borussia Dortmund ist-

Hauptcharakter Yoichi Isagi trägt in der Münchner Mannschaft die Nummer 11 und spielt in der Neo Egoist Liga als Stürmer in der Offensive. Zusätzlich befinden sich auch das Ass und Wunderkind Michael Kaiser sowie Yoichis Mentor und Idol Noel Noah, der beste Stürmer der Welt, im Team von Bastard München.

Was ist Blue Lock?

Blue Lock handelt vom Misserfolg Japans während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Davon angespornt will die junge Anri Teieri Japan bei der nächsten WM zum Weltmeistertitel verhelfen. Durch ihre Hartnäckigkeit schafft sie es, Jinpachi Ego als Trainer einzustellen.

Jinpachi stellt ein ungewöhnliches Trainingskonzept für die Mannschaft auf: Er richtet ein Trainings-Internat namens "Blue Lock" ein, in dem er 300 der besten Nachwuchsspieler U20 prüft und ausbildet, um den besten Stürmer der Welt zu finden. Dafür sind ihm alle Mittel recht – auch harter Drill. Die Tests von den Trainern konzentrieren sich weniger auf Teamspiel, sondern eher auf das Durchsetzungsvermögen der jungen Männer. 

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Je nach Ergebnis der Tests und dem Rang werden sie im Internat besser oder schlechter behandelt. Ist die Leistung zu schlecht, droht der Rauswurf und damit das jähe Ende der Fußballkarriere, bevor diese eigentlich richtig begonnen hat.

Zu diesen wird auch Hauptcharakter Yoichi Isagi eingeladen. Er befindet sich anfangs fast auf dem letzten Platz der Rangordnung im Blue Lock und arbeitet sich im Laufe der Geschichte immer weiter hoch. Somit bricht schnell ein harter Konkurrenzkampf zwischen den Spielern um den Titel des besten Stürmers aus.

Wo könnt ihr Blue Lock anschauen?

Die ersten beiden Staffeln der Anime-Serie könnt ihr auf Crunchyroll komplett auf Deutsch schauen und umfassen insgesamt 39 Folgen und ein Film.

Wie ist eure Meinung zu den bizarren Teamnamen der deutschen Mannschaften in Blue Lock?

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