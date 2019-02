Bowser ist neuer Chef bei Nintendo - und das Internet dreht durch

Liebe Nintendo-Fans, es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte. Die schlechte zuerst: Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime nimmt seinen Hut.

Die gute Nachricht ist, dass sein Nachfolger Doug Bowser heißt. Wirklich. Die Witze dazu machen sich gewissermaßen wie von selbst.

Reggie Fils-Aime verlässt Nintendo & geht in den Ruhestand

Reggie Fils-Aime bleibt zwar nicht der Nintendo Amerika-Chef, aber wohl für immer in den Herzen von Millionen von Gamern. Unvergessen bleiben seine kuriosen Auftritte, seine noch kurioseren Sprüche und vor allem seine Begeisterung.

In dem Statement zu seinem Rücktritt erklärt der noch bis April amtierende Nintendo of America-Chef, dass es für ihn keinesfalls "Game Over" bedeute.

Im Gegenteil: Er sehe sein Ausscheiden eher als "Level-Up" hin zu mehr Zeit mit seiner Frau, seiner Familie und Freunden. Vor allem bedankt sich der sympathische Mann für 15 erfüllte Jahre.

Nintendo fans, Reggie has a message for all of you. Please take a look. pic.twitter.com/EAhaEl5oEJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 21, 2019

So reagieren Sony, Microsoft & Co. auf den Rücktritt

Die Ankündigung des Ruhestands von Reggie Fils-Aime ruft natürlich eine Flut an herzerwärmenden Reaktionen hervor. Auch bei der Konkurrenz.

PlayStation-Boss Shawn Layden wünscht Reggie Fils-Aime nur das Beste und bedankt sich für alles, was der Nintendo of America-Chef geleistet hat.

"Reggie, danke für all die Spiele und deine Federführung in unserer Industrie. Wir sind ein besserer und hellerer Ort dank deiner Weisheit und deinen Anstrengungen."

Reggie, thanks for all the games and your leadership in our industry. We are a better and brighter place for your wisdom and efforts. With appreciation and best wishes from all your friends @PlayStation — Shawn Layden (@ShawnLayden) February 22, 2019

Xbox-Chef Phil Spencer nennt Reggie Fils-Aime nicht nur einen großartigen Führer und Industrie-Partner, sondern bezeichnet ihn auch als Freund. Er wünscht ihm alles Gute für die nächste Phase seines Lebens und seiner Karriere.

All the best to Reggie Fils-Aime on the next phase of his life and career. Great leader, industry partner and friend. — Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2019

Auch der Xbox Vize-Präsident Mike Ybarra outet sich erneut als großer Nintendo-Fan und lobt Reggie Fils-Aime für dessen Verdienste. Er sei traurig, freue sich aber gleichzeitig auch.

Many of you know I am a huge fan of Nintendo (since a kid!). Over the last 15 years Reggie Fils-Aime has done a great job. I'm sad to see him retire, but also happy for him to spend more time with his family. Thank you for great entertainment. https://t.co/BJaHDdfSdx — Mike Ybarra (@XboxQwik) February 21, 2019

Game Awards-Host Geoff Keighley verspricht dem Nintendo Amerika-Chef auch in Zukunft immer einen Platz in der ersten Reihe.

I spoke with Reggie today and let him know how much he means to me and the entire games industry. It was an emotional conversation. Reggie leaves Nintendo in one of its strongest positions in history. He will always have a front row seat at @thegameawards Thank you Reggie! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 21, 2019

Viele Entwickler, Publisher und Industrie-Persönlichkeiten stoßen in dasselbe Horn, bedanken sich beim Nintendo of America-Chef und wünschen ihm alles Gute. Darunter zum Beispiel Cory Barlog:

Enjoy a well deserved rest, my friend. Thanks for everything you did for gaming.



I am super jealous. Please sleep in and do as little as possible so I can live vicariously through your retirement. ?? https://t.co/vhXMVqGSas — Cory Barlog ? (@corybarlog) February 21, 2019

One time I was backstage of an awards show about to present and Reggie looked at me and said, “You look uncomfortable.”



I was.



I was uncomfortable.



Have fun in retirement Reggie! May you never be uncomfortable. pic.twitter.com/tcXs7OP4Pk — Robert Bowling (@fourzerotwo) February 21, 2019

Here's a picture of Reggie playing Super Meat Boy on Wii. He said "I'm buying this with my own Wii points, I'm serious guys". Pretty sure he ended up with it on WiiU and Switch. Happy retirement my dude! @NintendoAmerica pic.twitter.com/O3DaAc0WuY — Team Meat (@SuperMeatBoy) February 21, 2019

We will miss you, Reggie. Thank you for all of your hard work and dedication at Nintendo! pic.twitter.com/Vs7x3QPXRE — Tetris (@Tetris_Official) February 21, 2019

Der neue Nintendo Amerika-Chef heißt Bowser...

Das Scherz-Potential ist natürlich unendlich: Der neue Nintendo of America-Chef heißt Doug Bowser. Ja, wirklich.

Er soll ab April in die Fußstapfen von Reggie Fils-Aime treten und ist natürlich kein Unbekannter in der Industrie oder bei Nintendo.

Seit dem feststeht, dass der neue CEO von Nintendo of America tatsächlich Bowser heißt, verbreiten sich die Scherze darüber wie ein Lauffeuer im Internet.

...und das Internet explodiert fast

Möglicherweise brechen harte Zeiten für Mario an.

This is the first photo of Doug Bowser when he joined Nintendo



We never getting a new Mario game ever again pic.twitter.com/thv6o9opvf — Nibel (@Nibellion) February 21, 2019

Andererseits scheint Bowser Spaß an der Sache zu haben.

Why is everyone shocked Bowser is now in charge of Nintendo America? Look how passionate he is about playing games with fans pic.twitter.com/UiVLHqxMlL — Mica Burton (@MicaBurton) February 21, 2019

Macht euch bereit für denselben Witz, immer und immer wieder.

a guy named bowser is gonna be the new president of nintendo. prepare to hear the same joke 1,000 times pic.twitter.com/hYYNo1aIj3 — Olive Rae Brinker (@olivebrinker) February 21, 2019

Everyone, prepare to hear the constant jokes about how everyone will make constant jokes about Nintendo's new president being called Bowser — kara (@themirrorpool) February 21, 2019

Als hätten sie Bowser einfach den Schlüssel zum Mushroom Kingdom gegeben.

After all these years, Nintendo just hands Bowser the keys to the Mushroom Kingdom. — Craig Bro Dude (@CraigSJ) February 21, 2019

Das Bewerbungsgespräch war mit Sicherheit ein Kinderspiel.

"it says here that you've never had a job, have no degrees, and are proficient in no languages whatsoever."

"yes but if you glance at the top my name is doug bowser." — I'll Be Right Ben (@bvigeant) February 21, 2019

Wo das herkommt, gibt es noch sehr viel mehr:

Just wait until we hear about Activision's next president, Steve Lootbox — Jason Schreier (@jasonschreier) February 21, 2019

Was haltet ihr von Reggie Fils-Aimes Ausscheiden und vom Nachnamen seines Nachfolgers?