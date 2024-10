CoD Black Ops 6 jetzt schon spielen: So funktioniert der Neuseeland-Trick auf PS5, PS4 und Xbox

CoD Black Ops 6 erscheint eigentlich um Mitternacht, mit einem Trick geht es schon jetzt auf den Konsolen los.

Dieses Jahr gab es keinen Early Access, daher warten aktuell alle Call of Duty-Fans auf den Release von Black Ops 6 um Punkt 0 Uhr. Auf der Konsole könnt ihr mit dem sogenannten Neuseeland-Trick aber bereits jetzt loslegen. Wir verraten euch, wie das Ganze funktioniert.

Black Ops 6 dank Neuseeland-Trick ab sofort spielen

Mitternachtslaunch: Der Release von CoD Black Ops 6 funktioniert auf Konsolen wieder einmal nach dem lokal eingegrenzten Rollout-Prinzip. Sprich, sobald in einer Region Mitternacht und somit der 25. Oktober ist, kann das digitale Spiel gestartet werden.

Regionswechsel nicht an der Konsole sondern nur im Account: Activision hatte bereits in der Vergangenheit gewarnt, die Region der Konsole zu ändern und das klappt auch nicht wirklich an jeder Konsole.

Seit Modern Warfare 2 gibt es aber eine andere Methode, die ihr ganz einfach nutzen könnt:

Loggt euch in euren Activision-Account ein Klickt oben rechts auf Profile und dann auf "Basic Info". Dort könnt ihr dann eure Adresse verändern. Sucht euch auf der Webseite Adressfinder eine Adresse zum Beispiel in Wellington aus und gebt diese in euren Account ein. Speichert alles ab und startet Call of Duty auf eurer Konsole. Loggt euch ganz normal im Spiel ein (womöglich macht das Spiel noch innerhalb des Menüs ein kurzes Update) Danach werdet ihr gefragt, ob ihr die Einstellungsänderungen akzeptiert. Drückt dort auf "Ja" und schon seid ihr im Hauptmenü und könnt ganz normal den Multiplayer zocken.

1:44 CoD Black Ops 6-Trailer fasst zusammen, was in den bisherigen Black Ops-Spielen passiert is

Autoplay

Grundvoraussetzung damit es funktioniert: Ihr müsst vorab das Spiel digital vorbestellt und somit Zugriff auf den Preload haben. Nur damit habt ihr bereits alle Daten auf eurer Konsole geladen, um Black Ops 6 starten zu können.

Zudem funktioniert der Trick nur auf Konsolen. Am PC (Steam/Battle.net) wird es einen globalen Launch um 6 Uhr deutscher Zeit geben.

Besonderheit dieses Jahr dank Game Pass: Es ist aktuell noch nicht bekannt, wie sich die Game Pass-Version von Black Ops 6 mit dem Neuseelandtrick verträgt. Es kann durchaus sein, dass es hier zu Komplikationen kommen könnte.

Achtung beim Regionswechsel!

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, ob Activision auf irgendeine Weise den Regionswechsel bestraft. Deshalb solltet ihr auf eigene Gefahr hin diesen Trick anwenden! Es ist durchaus möglich, dass sich der Fortschritt, den ihr jetzt macht, beim Start in eurer echten Region zurückgesetzt oder im schlimmsten Fall euer Account von Activision gebannt wird.

Streng genommen handelt es sich nämlich um Urkundenfälschung aufgrund der falschen Adresse.

Habt ihr aber noch ein wenig Geduld, erscheint Call of Duty: Black Ops 6 ganz offiziell am 25. Oktober ab Mitternacht für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Ohne irgendwelche Komplikationen.

Werdet ihr den Neuseelandtrick nutzen, um einige Stunden vor allen anderen bereits leveln zu können?