CoD Modern Warfare 3-Spieler braucht nur 26 Sekunden bis zur mächtigsten Killstreak und alle fordern bessere Spawns

In Modern Warfare 3 sind die Spawns noch ein bisschen schlimmer als in den anderen Call of Dutys.

Call of Duty Modern Warfare 3 kämpft mit einem Spawn-System, das bei vielen Fans für Ärger sorgt. Direkt nach Release wurden sogar einige Maps aus der Rotation genommen, weil das Ganze so schlecht funktioniert hat.

Offenbar lässt es sich aber insbesondere auf Shipment immer noch stark ausnutzen. Einem Spieler ist es jetzt nämlich gelungen, innerhalb von nur 26 Sekunden eine Nuke zu erspielen. Aber vielleicht ist nicht nur das System Schuld.

Ein Spieler hat es geschafft, eine Nuke in unter 30 Sekunden zu erspielen.

Er hat womöglich auch die Spawns der gegnerischen Mannschaft blockiert und sie direkt nach dem Wiedereintritt erneut getötet.

Viele Fans fordern eine Überarbeitung des Spawn-Systems.

Call of Duty Modern Warfare 3-Fan erspielt sich Nuke in unter 30 Sekunden, wie hat er das gemacht?

Darum geht's: In Call of Duty Modern Warfare 3 gibt es wie gewohnt sogenannte Killstreaks beziehungsweise Scorestreaks. Erzielt ihr richtig viele Abschüsse, bekommt ihr unterschiedliche Boni wie eine UAV-Drohne, einen Chopper-Gunner oder VITOL-Jet. Ganz am Schluss thront mit der Nuke eine Atombombe. Nach ihrem Einsatz ist das Spiel vorbei.

Normalerweise sollte es wirklich lange dauern, sich dieses ultimative, alles entscheidende Ende der Runde zu erspielen. Aber hier seht ihr in einem Video, wie es einem Spieler auf Shipment in unter 30 Sekunden gelingt, die Nuke freizuschalten:

Wie macht er das? Indem er zwei komplette Magazine in den Spawn-Punkt der gegnerischen Mannschaft abfeuert. Sobald die Feinde nach dem Ableben zurück ins Spiel kommen, kippen sie auch schon wieder um.

Geht wohl nur auf Shipment: Die Map ist ohnehin für ihr pures Chaos bekannt. Hier sterben alle wie die Fliegen, und zwar permanent. Weil die Map so klein ist, kommt es sowieso häufig vor, dass man bei einem Respawn in unmittelbarer Nähe der Feinde auftaucht.

Unausgegorene Spawns und die Kritik daran begleiten die CoD-Reihe schon seit vielen Jahren. In diesem Jahr soll ein spezielles Rache-System aber zusätzlich dafür sorgen, dass wir in der Nähe des Spielers wieder in die Runde geworfen werden, der uns gekillt hat, damit wir uns an ihm rächen können. Das könnte auch hier eine Rolle spielen.

Wurden die Spanws blockiert? Womöglich haben wir es hier aber auch noch zusätzlich mit einem ganz bewussten, besonders fiesen Trick zu tun. Es sieht nämlich ganz danach aus, als würden die Team-Mitglieder dieses Spielers hier absichtlich die anderen beiden Spawns der Shipment-Map blockieren.

Wenn von vier möglichen Wiedereintritts-Punkten drei durch das eigene Team belegt sind, spawnen die allermeisten Gegner automatisch am letzten verbliebenen, freien Punkt. Nur dass der in diesem Fall eben überhaupt nicht so richtig frei ist, sondern von diesem CoD-Spieler hier ins Visier genommen wird.

Kommentare sind gemischt: Dementsprechend fallen die Reaktionen auf dieses Video sehr durchwachsen aus. Viele Fans fordern eine Überarbeitung des Spawn-Systems, womit sie auch durchaus Recht haben – ganz egal, ob wir es hier mit einem Blockieren der anderen Punkte zu tun haben oder nicht.

Viele andere prangern an, dass hier wahrscheinlich so stark manipuliert wurde, um dieses Ergebnis zu erzielen. Aber selbst wenn die Spawns nicht blockiert wurden, wäre diese schnelle Nuke eher ein schlechtes Zeugnis für das Spiel als eine wirklich coole Errungenschaft des Spielers. Auf die Weise wie in dem Shipment-Clip sollte das eigentlich nicht möglich sein.

Was haltet ihr von dem Video? Wie schnell habt ihr schon mal eine Nuke erspielt und glaubt ihr, dass die anderen Spawns blockiert wurden?