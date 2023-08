CoD Modern Warfare 3 - Liste der Launch-Waffen geleakt und eines der beliebtesten Sturmgewehre überhaupt kehrt wohl zurück

Nun sind auch die Waffen aus Modern Warfare 3 möglicherweise geleakt worden.

Die Leak-Serie zum diesjährigen Call of Duty setzt sich fort. Nachdem vor Kurzem Keyart sowie Cover von CoD Modern Warfare 3 im Netz aufgetaucht sind, haben Dataminer nun eine vorläufige Waffenliste aus den Modern Warfare 2-Files ausgegraben.

Die untere Liste stammt aus einem Reddit-Post. Die dort aufgeführten Wummen klingen für einen dritten Ableger der MW-Reihe zwar keineswegs abwegig, genießt den Leak aber dennoch mit Vorsicht.

ACR zurück? Laut Leak kehrt dabei unter anderem eines der beliebtesten Sturmgewehre der CoD-Reihe überhaupt zurück, nämlich die ACR aus dem originalen Modern Warfare 2. Die Waffe verursacht zwar vergleichsweise wenig Schaden, wird in der Community aber wegen ihrer extrem hohen Präzision gefeiert, was sie perfekt für den Fernkampf macht.

