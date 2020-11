Nach zahlreichen Verschiebungen soll Cyberpunk 2077 am 10. Dezember endlich erscheinen. Über Ebay könnt ihr das futuristische Action-Rollenspiel der Witcher-Macher gerade für 59,90 Euro vorbestellen, bei kostenlosem Versand. So günstig ist es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst bestellbar.

Cyberpunk 2077 (PS4) für 59,990€ versandkostenfrei vorbestellen

Anbieter ist Sbdirect24, ein größerer Ebay-Händler mit 98,2 Prozent positiven Bewertungen, der häufiger durch günstige Angebote aus dem Gaming-Bereich auffällt. Der Deal ist Teil der derzeitigen WOW!-Angebote bei Ebay. Wie lange er gelten wird, ist nicht bekannt. In der Regel sind WOW!-Angebote nur für einige Tage verfügbar.

Zu den WOW!-Angeboten bei Ebay

Weitere PS4-Spiele: Assassin's Creed Valhalla und mehr

Cyberpunk 2077 ist nicht das einzige aktuelle PS4-Spiel, das ihr bei Sbdirect24 gerade etwas günstiger bekommen könnt. Das heute erscheinende Assassin's Creed Valhalla gibt es ebenfalls für 59,90 Euro. Hier könnt ihr durch den Gutscheincode POWEREBAY3E nochmal drei Euro zusätzlich sparen. Die PS4-Version von Assassin's Creed Valhalla beinhaltet ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Fassung. Wenn ihr die Disc-Version des Spiels besitzt, werdet ihr aber auch die Disc-Version der Konsole brauchen, damit dieses funktioniert.

Auch das am Freitag erscheinende Call of Duty: Black Ops Cold War gibt's für 59,90 Euro. Der Preis des vor einem Monat erschienenen FIFA 21 ist sogar schon auf 44,90 Euro gefallen. Auch in diesem Fall ist ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Fassung möglich. Der Versand ist bei allen drei Spielen kostenlos. Der Gutscheincode hingegen scheint nur bei Assassin's Creed Valhalla zu funktionieren.

Auch in diesen Fällen ist nicht bekannt, wie lange die Angebote noch verfügbar sein werden. Bei Assassin's Creed Valhalla sollte man mit einem baldigen Ende des Deals rechnen, da es sich laut Shopseite noch um eine Vorbestelleraktion handelt.