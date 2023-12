Das letzte GamePro-Heft 01/2024 - Ab 8.12. am Kiosk

Die letzte GamePro 01/24 mit Abschieds-Special & Titelstory zu RoboCop: Rogue City

Bye Bye!

Nach 21 Jahren sagt die gedruckte GamePro nun Lebwohl. Zu diesem Anlass haben wir im letzten Heft noch einmal eine große Abschiedsstrecke auf die Beine gestellt, für die wir zum Beispiel ganz tief im Bilderarchiv gekramt haben und natürlich auch ehemalige GamePros zu Wort kommen lassen. Wenn wir schon abtreten müssen, dann mit einem Special - und einem gewissen Barbie-Video als Rausschmeißer-Klassiker auf der DVD.

Auf über 20 Seiten sagen wir im großen Abschieds-Special Bye Bye.

Nur "Bye Bye" aufs Cover zu schreiben, kam uns dann aber doch ein bisschen zu traurig vor. Deshalb habe ich etwas getan, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können: RoboCop kommt zu Titelstory-Ehren! Im Test zum überraschend guten RoboCop: Rogue City säubere ich die Straßen Detroits von "Creeps" und habe es mir nicht nehmen lassen, auch noch ein Special zu den Filmen zu schreiben, die für das Verständnis des Spiels nicht ganz unwichtig sind.

Zusätzlich zum Test von Rogue City gibt's in der Titelstory ein großes Special zu RoboCop.

So realistisch ist Red Dead Redemption 2

Gehört ihr zu denen, die Red Dead Redemption 2 für seinen Realitätsanspruch feierten? Oder ist euch das Spiel dadurch zu zäh und langsam geworden? Egal zu welchem Lager ihr gehört, unser Special klärt auf, warum das Spiel so ist, wie es ist, und ob Rockstar nicht vielleicht sogar etwas zu wenig authentisch zu Werke ging. Dafür haben wir uns selbstverständlich fachmännische Unterstützung geholt - in Form eines waschechten Münchner Cowboys!

Wie realistisch ist Red Dead Redemption 2? Dieser Frage gehen wir mit der Hilfe eines Cowboys nach.

Starfield im Experten-Check

Cowboys sind nicht das einzige Expertenthema, dem wir im Heft einen Artikel widmen. Auch die Raumfahrt muss sich in Form von Starfield einem Realitäts-Check unterziehen. Zusammen mit echten Leuten vom Fach und zwei YouTube-Astronauten analysieren wir mehrere Aspekte des Weltraumrollenspiels: Wie nah ist Starfield an der Realität, was ist pure Science-Fiction ... und wovon kann die Wissenschaft vielleicht sogar was lernen?

Auch Starfield nehmen wir in Bezug auf den Realismus mit Hilfe mehrerer Experten unter die Lupe.

Avatar: Frontiers of Pandora, Alan Wake 2, Super Mario RPG und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Wir hätten da zum Beispiel eine große Vorschau zu Avatar: Frontiers of Pandora anzubieten.

Im Testteil wird's mit dem atmosphärischen Alan Wake 2 schön gruselig: Lest im Test, warum ihr das Horrorspiel erleben solltet.

Wer's lieber bunt und retro mag, kommt hingegen mit Nintendos Remake des sensationellen SNES-Spiels Super Mario RPG auf seine Kosten!

Diese Themen erwarten euch im neuen Heft.

Außerdem im neuen Heft

Test: The Invincible

The Invincible Test: Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 Technik: PlayStation Portal

PlayStation Portal Special: Die Bethesda-Formel im Laufe der Zeit

Die Bethesda-Formel im Laufe der Zeit 125 Minuten Video auf DVD

