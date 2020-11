Das neue GamePro-Heft 01/2021 - Ab 2.12. am Kiosk

Punk ist nicht tot, er wurde nur Cyber! Wenn ihr euch ebenso auf das neue Spiel der Witcher-Macher freut, wie wir in der Redaktion, kann ich euch nur die riesige Titelstory zu Cyberpunk 2077 in der neuen GamePro ans Herz legen. Michael Graf hat sich 15 Stunden lang in Night City herumgetrieben und die Welt des Rollenspiels ganz ohne Einschränkungen erkundet.

Sein Abenteuerbericht ist nicht nur äußerst unterhaltsam zu lesen, sondern gibt euch auch einen hervorragenden Einblick in die Spielmechaniken von Cyberpunk 2077. Man möchte am liebsten sofort selbst loslegen. Und glaubt mir, das meine ich, obwohl ich mit Rollenspielen normalerweise nicht so viel am Hut habe, genau so wie ich es schreibe!

PlayStation 5 & Xbox Series X sind da!

Wenn ihr diese Zeilen lest, sind die Launches von PlayStation 5 und Xbox Series X schon ein paar Wochen her. Im Heft findet ihr unser finales Fazit auf einer 14-seitigen Next-Gen-Strecke, in der wir unsere Eindrücke schildern und ein wenig über die Technik der neuen Konsolen sprechen.

Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal an alle appellieren, die zum Launch keine PS5 oder Xbox abbekommen haben: Tut euch einen Gefallen und unterstützt nicht die Wucherpreise der Wiederverkäufer auf Ebay & Co. Zum einen weiß man nie, ob man nicht vielleicht betrogen wird, und zum anderen ärgert man sich über sich selbst, wenn die Systeme bald nach dem Launchfenster wieder zum Normalpreis verfügbar sind.

Jetzt GamePro testen

Die ersten Next-Gen-Spiele im Test

Generell muss man sich die Frage stellen: Braucht man unbedingt jetzt sofort eines der neuen Systeme? Im Heft findet ihr die ersten Next-Gen-Spiele im Test. Aber muss man wegen Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure oder Gears Tactics wirklich sofort eine neue Konsole anschaffen, oder tun's nicht vielleicht doch PS4 und Xbox One noch ein Weilchen?

Zum GamePro-Miniabo

Call of Duty, Assassin's Creed, Watch Dogs und mehr

Wie gewohnt haben wir wieder jede Menge ausführliche Tests zu aktuellen Spielen im Heft. Besonders umfangreich fällt dabei der Test zu Assassin's Creed Valhalla aus, in dem sich Rae eine ganze Menge Frust in einer ganzen Menge Wörtern von der Seele schreiben musste.

Und auch einen Test zum zweiten Ubisoft-Open-World-Spiel, Watch Dogs Legion, findet ihr im Heft. Aber ohne zu viel zu verraten: Auch das hat uns nicht wirklich überzeugt. Überraschender ist da wohl die Nachricht, dass Call of Duty Black Ops: Cold War uns mit seiner tollen Kampagne begeistern konnte.

Außerdem im neuen Heft

Test: Yakuza: Like A Dragon

XXL-Poster

Report: Die Endbosse: Auf dem Weg zum Monopol

Report: 25 Jahre Star Wars: Dark Forces

Hinter den Pixeln: Taboo

Comix Zone zieht in unsere Retro Hall of Fame ein

über 120 Minuten Video auf DVD

GamePro holen

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Miniabo oder im Jahresabo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

Jetzt GamePro testen

GamePro frei Haus testen

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Zweimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 7,50€ statt 11,98€ im Einzelkauf am Kiosk. Eure Vorteile:

Über 30% sparen im Vergleich zum Kiosk

Versandkostenfreie Lieferung vor Kiosktermin

Alles Wichtige zu Playstation, Xbox und Nintendo Switch einmal im Monat zum Schmökern

Keine Ausgabe verpassen

Zum GamePro-Miniabo