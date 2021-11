Das neue GamePro-Heft 01/2022 - ab 1.12. am Kiosk

Ist das die Souls-Zukunft?

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine schlimme Souls-Allergie. Das ist einfach nichts für mich. Trotzdem bin ich fasziniert, wenn Menschen, die sich für das Spielprinzip begeistern können, von Euphorie gepackt werden und seitenlang darüber berichten, was sie bei einem neuen From-Software-Spiel erlebt haben. Elden Ring heißt dieses neue Spiel in unserem Fall, und der Souls-Begeisterte ist Dennis Michel.

In unserer Titelstory erkundet er die offene Spielwelt des für Februar 2022 angekündigten Titels und erforscht unter Zuhilfenahme ungezählter "You died"-Einblendungen gewissenhaft, wie gut oder schlecht Dark Souls und Open World zusammenpassen.

GoldenEye ist endlich frei!

Im Oktober wurde Rares N64-Shooter GoldenEye 007 überraschend vom Index gestrichen. Dass das vor Ablauf der automatischen 25-Jahresfrist geschah, zeigt, dass jemand Interesse an einer Wiederveröffentlichung hat. Ob das über Nintendos Online-Service oder sogar in Gestalt von Microsofts Remaster geschieht, kann derzeit keiner sagen.

Was mich viel mehr interessierte, war, ob das Spiel heutzutage überhaupt noch funktionieren würde. Als ich den Klassiker also mal wieder anspielte, packten mich die Erinnerungen - und die hielt ich für diese Ausgabe auf Papier fest: Wie war das damals, als das Spiel erschien? Was bedeutete es für das Shooter-Genre auf Konsolen? Und warum wurde die harmlose Ballerei indiziert?

Bescherung in der Redaktion

Ja, es ist schon wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt bitte überrascht die Augen aufreißen und in Panik geraten. Und wie jedes Jahr steht unsere Redaktion vor der Frage: Was gönne ich mir selbst vom übriggebliebenen Geschenkebudget? Von sinnvoll über nerdig bis hin zu kurios ist alles vertreten.

Call of Duty Vanguard, Halo Infinite, Pokémon und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Test zu Call of Duty Vanguard klären wir, ob der erneute Ausflug in den Zweiten Weltkrieg der Serie gutgetan hat.

Redaktions-Master-Chief Tobi hat sich freudig durch Halo Infinite geballert, um zu schauen, was der Multiplayer-Modus diesmal taugt.

Und dann ist da noch Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Linda hat sich für den Test als Trainerin betätigt und berichtet, wie gut das Remake gelungen ist.

Außerdem im neuen Heft

Vorschau: Landwirtschafts-Simulator 22

Test: GTA Trilogy: The Definitive Edition

Test: Forza Horizon 5

Technik: Was Konsoleros vom Steam Deck erwarten dürfen

Report: Valves Ausflüge ins Wohnzimmer

über 90 Minuten Video auf DVD

GamePro holen

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Mini-Abo oder im Jahres-Abo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

GamePro frei Haus testen

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Dreimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 8,97€ statt 17,97€ im Einzelkauf am Kiosk. Eure Vorteile: