Das neue GamePro-Heft 02/2021 - ab 5.1. am Kiosk

Verzückung und Unverständnis hielten sich diesen Monat die Waage bei den GamePros. Verzückung über die unglaublich lebendige, spannende Welt von Cyberpunk 2077 - und Unverständnis über den desolaten technischen Zustand der Konsolenversionen von Cyberpunk 2077.

Heraus kamen beim Test des Rollenspiels eine Quasi-Empfehlung für Next-Gen-Besitzer und eine eindringliche Kaufwarnung für die alten Konsolen. Wir sprechen dabei tatsächlich vom selben Spiel. Zwei höchst unterschiedliche Versionen, die physisch auf demselben Datenträger verkauft werden. So etwas hatten wir in über 18 Jahren GamePro auch noch nie.

Cyberpunk-Sonderheft und Wikinger-Check

Neben dem großen Test zu Cyberpunk 2077 erhaltet ihr in der neuen GamePro auch eine zehnseitige Leseprobe aus unserem Cyberpunk-2077-Sonderheft. Das ist aber nicht nur Werbung, sondern tatsächlich nützlich, da die drei Guides zu Geld, Nahkampf und den Enden wunderbare Begleiter für den Einstieg in das Spiel sind.

Nach so viel Cyberpunk muss aber auch noch Platz für weitere Themen bleiben. Den Rest des Hefts haben wir vollgestopft mit Previews, Tests sowie einigen äußerst interessanten Reports und Specials. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Assassin's Creed Valhalla gar keine akkurate Abbildung der Wikingerzeit ist? Wir haben im Reality-Check mit Experten darüber gesprochen … hochinteressant! Und ich habe mich dadurch sogar zu einem thematisch passenden Film für die Trash-Corner inspirieren lassen.

Sex ist schlimmer als Zerstückelungen

Ja, die Überschrift für diesen Absatz ist etwas provokant, aber wenn man nach der Spieleindustrie geht, stimmt sie. In unserem Report zum Thema Sex in Spielen gehen wir der Sache nach. Erfahrt, wie vor allem die prüden USA in den 80ern und 90ern weltweite Grenzen für die Darstellung nackter Haut (und weitergehenden Dingen) setzten, während Blutorgien wie Mortal Kombat vollkommen in Ordnung gingen.

Chorus, Demon's Souls, Immortals: Fenyx Rising und mehr

Wie gewohnt haben wir wieder jede Menge ausführliche Tests zu aktuellen Spielen im Heft. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die umfangreiche Preview zu Chorus, einem Weltraum-Actionspiel im Stil von Wing Commander, das von einem deutschen Studio entwickelt wird. Wir haben mit den Machern gesprochen.

Und wer sich zu den ganz harten zählt, sollte einen Blick auf den Test zu Demon's Souls werfen. Das PS5-exklusive Remake des kultigen PS3-Spiels trennt die Spreu vom Weizen wenn es darum geht, sich durch dunkle Fantasy-Dungeons zu kämpfen. Weitaus liebenswerter kommt Ubisofts Open-World-Überraschung Immortals: Fenyx Rising daher. Wie in der Zelda-Reihe erkundet ihr eine von der griechischen Mythologie inspirierte Welt voller Dungeons, Rätsel und Geheimnisse.

Außerdem im neuen Heft

Test: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Report: Wie Spieleverschiebungen sich wirtschaftlich auswirken

Hinter den Pixeln: Berzerk

Ridge Racer Type 4 zieht in unsere Retro Hall of Fame ein

über 150(!) Minuten Video auf DVD

