Das neue GamePro-Heft 02/2022 - ab 5.1. am Kiosk

Darf's etwas Story zum Zombie sein?

Für unsere Titelstory in Ausgabe 02/22 haben wir uns unerschrocken in die Welt von Dying Light 2: Stay Human getraut - und sind mit unerwarteten Erkenntnissen aus der Sache rausgekommen: Entwickler Techland scheint es tatsächlich zu schaffen, ein spannendes Spiel mit ebensolcher Story abzuliefern. Und das trotz diverser Horrormeldungen um Entwicklungsprobleme und ständiger Verschiebungen.

Es sind überraschenderweise nicht die Kämpfe und Metzeleien, die bei Dying Light 2 faszinieren, sondern die Charaktere, die Story und die Entscheidungen, die im Lauf des Spiels getroffen werden müssen. Man könnte sagen, die Untoten sind hier nur der Aufhänger, um die Geschichte ins Rollen zu bringen. Ein hochinteressantes Konzept, wie ich finde. Hoffentlich liefert die fertige Version dann aber auch, was die Preview verspricht.

Der Master Chief kehrt zurück

Endlich! Nach einer kurzfristigen Verschiebung ist Halo Infinite nun erschienen, und nicht nur Redaktions-Master-Chief Tobi ist bereits fleißig am Ballern. In seinem XXXL-Test prüft Tobi nicht nur, ob der Chief nach der langen Abwesenheit sein Gewehr noch ordentlich bedienen kann, sondern auch, ob die offen gehaltenen Level-Hubs auf Dauer unterhalten können.

Das neue Spiel führt aber nicht nur eine Beinahe-Open-World ein, sondern erscheint auch für mehrere Systeme gleichzeitig. Grund genug, aus unserem Test eine insgesamt 16-seitige Strecke zu machen, in der wir nicht nur die Tauglichkeit des Master Chief checken, sondern uns auch anschauen, wie gut Halo Infinite auf der letzten Konsolengeneration performt.

Evercade VS

Eine weitere Retrokonsole schickt sich an, den Liebhabermarkt zu erobern. Was das System von SNES Mini und Co. unterscheidet, ist allerdings die Möglichkeit, Spiele auf Modulen nachzukaufen. Wir haben uns die Evercade VS, die aus einem Handheld hervorging, genauer angeschaut.

Elex 2, Battlefield 2042, Jurassic World Evolution 2 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Wir haben beispielsweise 30 Stunden in der Welt des deutschen Action-Rollenspiels Elex 2 verbracht und berichten auf 10 Seiten von unseren Erlebnissen.

Auch Battlefield 2042 darf sich nach ausgiebigem Multiplayer-Test endlich eine Spielspaßwertung abholen.

Und dann hätten wir noch Dinos im Angebot. Die gehen schließlich immer. Jurassic World Evolution 2 muss sich einem Park-Check unterziehen.

Außerdem im neuen Heft

Vorschau: Grid Legends

Test: Chorus

Test: Landwirtschafts-Simulator 22

Technik: Victrix Gambit Wireless Headset

Report: Was vom Skandal übrig blieb

über 120 Minuten Video auf DVD

