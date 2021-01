Das neue GamePro-Heft 03/2021 - ab 3.2. am Kiosk

Diesen Monat blicken wir nach vorn, in ein (hoffentliches) Hitjahr 2021.

Passend zur Jahreszahl haben wir 21 Spiele herausgepickt, die dieses Jahr erscheinen werden, von denen wir uns eine Menge versprechen, und die ihr im Auge behalten solltet. Darunter nicht nur sozusagen garantierte Hits wie God of War: Ragnarök oder Resident Evil: Village, sondern auch Außenseiter wie etwa Biomutant oder No More Heroes 3.

Doch wir blicken auch noch ein letztes Mal zurück ins verhasste Jahr 2020, um Tops und Flops Revue passieren zu lassen. Dabei sprechen wir nicht nur über unsere schönsten Videospielerlebnisse, sondern auch über unsere größten Enttäuschungen. Und um 2020 auch noch ein paar gute Dinge abzugewinnen, listen wir die Spiele des letzten Jahres auf, die ihr unbedingt mal gespielt haben solltet.

Was bitte ist ein Polymega?

Mein persönliches Highlight war der Test des Polymega. Eine Konsole, die CDs für gleich fünf Retrosysteme (PS1, Sega Saturn, NeoGeo-CD, PC-Engine-CD, Sega Mega CD) abspielt - das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Doch ich kann euch verraten: es funktioniert. Die mehrfach verschobene Konsole hat mich während unserer Testphase so fasziniert, dass selbst die brandneuen Next-Gen-Systeme erst einmal ausgeblendet wurden.

Und damit ihr meine Euphorie nachempfinden könnt und auch etwas Lunte riecht, haben wir in unsere Retro Hall of Fame einen der ganz großen PlayStation-Klassiker gepackt, den ich auch auf dem Polymega angespielt habe: Final Fantasy 7. Wenn die Szenen im Video euch nicht dieses unwiderstehliche Retrokribbeln in den Fingern bescheren, dann weiß ich auch nicht weiter.

Corona, der Spielverderber?

Um nochmal auf das Jahr 2020 zurückzukommen … ja, ich weiß, keiner will das wirklich. Doch diese eine Sache, die auf ewig mit 2020 verbunden sein wird, hat sich auch auf unser aller Lieblingshobby ausgewirkt. Die Pandemie hat unsere Spielgewohnheiten verändert. Wir sprechen mit zwei Wissenschaftlern, die diesen Umstand in einer Studie untersucht haben, über die Bedeutung sozialer Gamingkontakte zu Zeiten einer Pandemie.

Star Wars, Indiana Jones, Hitman 3 und mehr

Wie gewohnt haben wir wieder jede Menge ausführliche Previews und Tests zu aktuellen Spielen im Heft. Besonders spannend waren die unerwarteten Ankündigungen zu neuen Star-Wars- und Indiana-Jones-Spielen, über die wir uns in entsprechenden Vorschauartikeln erste Gedanken gemacht haben.

Der Testteil ist wie für die Jahreszeit gewohnt zugegebenermaßen etwas dünn besetzt, doch gibt sich mit Hitman 3 immerhin ein Hochkaräter ein Stelldichein. Als besondere Attraktion stellt sich dabei etwas unerwartet das Auftragsmorden mit PSVR heraus. Die virtuelle Killerrealität lässt uns das Spiel völlig neu erleben.

Außerdem im neuen Heft

Report: Zukunftsszenario Cyberpunk

Report: Crunch-Kultur bei deutschen Entwicklern

Hinter den Pixeln: Japans Selbstmordwald

Final Fantasy 7 zieht in unsere Retro Hall of Fame ein

über 140 Minuten Video auf DVD

