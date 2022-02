Das neue GamePro-Heft 04/2022 - ab 2.3. am Kiosk

Immer Ärger mit den Maschinen

Zunächst ein Hinweis an unsere Kioskkäufer und Abonnenten: Wegen eines Defekts der Bindemaschine in unserer Druckerei wird sich die Ausgabe 04/22 leider um ein paar Tage verspäten. Das gilt für den Kiosktermin und für den Abotermin gleichermaßen.

Passend dazu dreht sich auch unsere Titelstory diesmal um böse Maschinen. Im großen Test zu Horizon: Forbidden West streifen wir mit Aloy auf der Suche nach dem Ursprung einer Seuche durch den Verbotenen Westen und zerlegen dabei Hunderte Maschinenwesen in ihre Einzelteile. Das PlayStation-exklusive Open-World-Abenteuer von Guerrilla Games hat sich den Platz auf unserem Cover redlich verdient, da es nicht nur mich mit seiner wunderschönen Spielwelt und sinnvollen Gameplay-Erweiterungen für Stunden vor den Fernseher fesselte.

Großangriff der Zombies

Nach etlichen Verschiebungen und immensen Schwierigkeiten in der Entwicklung hat es Techlands Zombie-Open-World-Abenteuer Dying Light 2: Stay Human nun tatsächlich in die Läden geschafft. Im Test klären wir, ob das Studio die hochgesteckten Ziele, mit gutem Storytelling und einer beeinflussbaren Spielwelt zu beeindrucken, erreicht hat.

Zumindest für Deutschland war das Spiel allerdings eine Spur zu hart, sodass die offizielle USK-Version nur mit Einschnitten freigegeben wurde und exklusiv als Download erhältlich ist. Passend zum Test gibt es Einsteigertipps, die euch bei euren ersten Schritten in der düsteren Spielwelt helfen.

20 Jahre Xbox in Europa

Im März feiert Microsofts Xbox Jubiläum: Vor 20 Jahren erschien der schwarze Spielspaß-Klotz in Deutschland und Europa. Wir blicken zurück auf Geburtswehen, den Verkaufsstart und das Vermächtnis der Konsole, die erstmals PC-Technologie in unkomplizierter Form unter den Fernseher brachte und das Online-Gaming mit einem durchdachten Konzept endlich auch in der Konsolenwelt etablierte.

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Riesentest zu Elex 2 klären wir, ob ein Jetpack ausreicht, um das SciFi-Rollenspiel aus Deutschland in unerreichte Spielspaß-Sphären zu katapultieren.

Außerdem reisen wir durch die Welt von Pokémon-Legenden: Arceus, um nicht nur Taschenmonster zu sammeln, sondern auch herauszufinden, ob das neue Konzept etwas taugt.

Und auch Gran Turismo 7 hat sich eingefunden, um in einer Preview zu zeigen, was die Autonarren von Polyphony Digital aus dem neuen PS5-Turbomotor herausholen können.

Außerdem im neuen Heft

Vorschau: Ghostwire Tokyo

Test: The King of Fighters 15

Technik: Was die Matrix-Demo für die Spielezukunft bedeutet

Special: Kommende Spieleverfilmungen

Report: Sexismus in der Spielebranche, Teil 2

