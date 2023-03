Das neue GamePro-Heft 05/2023 - ab 5.4. am Kiosk

GamePro 05/23 mit großer Titelstory zu Dead Island 2. Direkt zum günstigen Mini-Abo!

Zombies schlachten ist angesagt!

In der neuen Ausgabe schnetzelt sich Annika durch ein Los Angeles voller Untoter. Der Anlass ist unsere Titelstory zu Dead Island 2, dem vor knapp zehn Jahren angekündigten Zombie-Gemetzel, das mehrere Entwicklerteams und Release-Termine auf dem Gewissen hat. Die finale Version des Spiels wurde von Deep Silvers Dambuster Studios entwickelt, einem Team, das sich mit Shootern beziehungsweise Ego-Action recht gut auskennt. Als Free Radical war das Studio beispielsweise für die Time-Splitters-Reihe verantwortlich - nicht zu vergessen, dass Free Radical sich aus ehemaligen Rare-Mitarbeitern formte, die am N64-Klassiker GoldenEye arbeiteten.

Mit Dead Island 2 hat das Team sich das Ziel gesetzt, eine möglichst realistische Spielwelt aus dem Hollywood-Blickwinkel zu schaffen. Deshalb gibt es auch keine Open World, sondern großzügige Levelabschnitte. Einer offenen Spielwelt an jeder Ecke diesen besonderen Hollywood-Touch zu verleihen, schien dem Team unmöglich, wie man uns im Interview erklärte. Für fehlenden Auslauf sollte aber das äußerst spaßige Kampfsystem mehr als entschädigen, über das Annika in unserer Vorschau berichtet.

In der Titelstory kämpfen wir uns durch das zombieverseuchte Los Angeles von Dead Island 2.

Resident Evil 4

Ich persönlich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich mit Resident Evil 4 nie viel anfangen konnte. Ob daran unter Umständen Handgranaten-droppende Krähen beteiligt waren, sage ich aber nicht. Im Test zum Remake des Klassikers klären wir aber, ob Capcom dem Klassiker-Status des Spiels ebenso gerecht wird wie mit den Remakes zu Resident Evil 2 und Resident Evil 3 ... oder ob man die (für alle außer mir offensichtliche) Perfektion des Spiels sogar noch perfekter machen konnte.

Im Test zeigt sich, ob Resident Evil 4 auch im Remake so gut ist wie das Original.

Atomic Heart

Atomic Heart ist ein guter, wenn auch nicht umwerfender Shooter. Das besondere Gimmick des Spiels ist die alternative Geschichtsschreibung, in der wir es mit einer Sowjetunion zu tun haben, die technologisch die Speerspitze der Welt bildet. Wir haben einen Historiker zu diesem Szenario und der im Spiel dargestellten Systemkritik befragt. Lest im großen Special, was er dazu zu sagen hat.

Im begleitenden Artikel zum Test befasst sich ein Historiker mit Atomic Hearts alternativer Geschichtsschreibung.

Final Fantasy 16, Diablo 4, WWE 2K23 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Wir stürzen uns in der Preview zu Final Fantasy 16 in aufregende Monsterkämpfe.

In unserem Bericht zu Diablo 4 erzählen wir von unseren Erlebnissen in der Beta des kommenden Loot-Rollenspiels.

Und im Test zu WWE 2K23 feiern wir die wiedererstarkte Spielereihe zum amerikanischen Wrestling-Zirkus.

Diese Themen erwarten euch im neuen Heft.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Starfield

Test: Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis

Test: The Dark Pictures: Switchback VR

Test: Wo Long: Fallen Dynasty

über 120 Minuten Video auf DVD

