Das neue GamePro-Heft 07/2021 - ab 2.6. am Kiosk

Im Juni ist Fantasy angesagt.

Erinnert ihr euch auch noch mit wohligen Retrogefühlen zurück an unzählige Nächte, die ihr euch mit Freunden im Koop des PS2-Spiels Baldur's Gate: Dark Alliance sowie der Fortsetzung um die Ohren gehauen habt? Diese Koop-Lust am Fantasy-Geschnetzel soll nun dank Dungeons & Dragons: Dark Alliance zurückkommen. Wir widmen dem Action-Rollenspiel in diesem Monat unsere Titelstory.

Erfahrt, ob das neue Spiel es schafft, mit ähnlichen Werten wie der Klassiker zu begeistern oder ob es sich womöglich nur um einen Cash-Grab handelt, der den großen Namen vor ein undurchdachtes Spiel spannt. Und danach geht's gleich mit noch mehr Fantasy weiter, denn wir haben uns außerdem Diablo 2: Resurrected angesehen, das den zweiten nun erstmals auf die Konsolen bringt.

Alle schauen aufs Gruselkaff

Ein weiteres großes Thema in diesem Heft ist natürlich Resident Evil: Village. Oder heißt es "8age"? Capcom hat die Nummerierung mit der römischen VIII nämlich wie beim Vorgänger in den Titel eingearbeitet. Ob und wie man diese Tradition beim neunten Teil fortführen will, dürfte interessant werden - ein sinnvolles Wort mit IX muss erstmal gefunden werden.

Ungeachtet dessen ist Resident Evil 8 ein echtes Highlight, das trotz unglaublich trashiger Story bestens unterhält und beeindruckende Atmosphäre auf den Bildschirm zaubert. Passend zum großen Test halten wir einen Guide für euch bereit, der nicht nur alle Waffen des Spiels auflistet, sondern euch auch verrät, was sie kosten, beziehungsweise wo ihr sie findet, und welche Upgrades es für welche Ballermänner gibt.

Arcade-Horror aus Finnland

Mit Returnal, der grandiosen Mischung aus Survival-Horror, Arcade-Shooter und Rogue-like, kommt einer der ersten großen PS5-Exklusivtitel aus einem finnischen Entwicklerstudio. Wir haben einen großen Test dazu parat, greifen euch beim Endgegner-Guide mit Tipps und Tricks zu den Bossen unter die Arme und packen noch einen Report über die Geschichte des finnischen Studios Housemarque obendrauf. Dazu nur so viel: Ihr werdet überrascht sein, wie alles anfing!

Mass Effect, Biomutant, Mortal Kombat und mehr

Wie gewohnt war das aber noch lange nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Natürlich gibt's einen Test zum Remaster Mass Effect: Legendary Edition, in dem wir beleuchten, was die Neuauflage im Vergleich zu den Originalen anders macht.

Außerdem findet ihr unseren Test zum Open-World-Action-Rollenspiel Biomutant in dieser Ausgabe. Erfahrt, ob die Entwickler ihre Versprechen halten konnten oder ob sie den Mund zu voll genommen haben.

Und dann ist auch noch die Spieleverfilmung Mortal Kombat aufgeschlagen, zu der ich meine ausführliche Meinung loswerden musste. Das Ganze ist tatsächlich so ausführlich ausgefallen, dass der übliche Trash-Corner-Umfang nicht reichte und wir auf vier Seiten erweitern mussten.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Scarlet Nexus

Test: Assassin's Creed Valhalla: Zorn der Druiden

Test: Subnautica: Below Zero

Report: Spiele aus China

Report: Sexarbeit in Spielen

über 160 Minuten Video auf DVD

