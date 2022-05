Das neue GamePro-Heft 07/2022 - ab 1.6. am Kiosk

Wenn man Hipster in die Wüste schickt ...

... bauen sie dort ein Verbrecherimperium auf. Zumindest in Saints Row. Das Reboot zur Open-World-Action wird nach einer Verschiebung dieses Jahr erscheinen. Wir haben uns das Spiel schon mal angeschaut, um zu checken, ob es der ebenso kultigen wie trashigen Reihe trotz Hipster-Anstrich gerecht werden kann. Der Ersteindruck fällt überraschend positiv aus, da man sich auf die Serientugenden besinnt - nur eben etwas fortnitiger.

Dazu gibt's einen famosen Editor, mit dem ihr eure Spielfigur dank Optionen und Anpassungen im Überfluss entweder genau auf euch selbst zuschneidern oder eine abgedrehte Cartoonfigur erschaffen könnt. Die Frage ist bloß, ob es insgesamt auch tatsächlich ausreicht, die Grundmechaniken des alten Saints Row in ein neues Outfit zu stecken und den großen Hit zu erwarten. Mehr dazu lest ihr in unserer Titelstory.

Elden Ring: Die Spielwelt

Ein großes Highlight dieser Ausgabe ist auch unser umfangreiches Special zu Elden Ring: Wir analysieren, wie das Spiel beziehungsweise die Spielwelt mit euch kommuniziert, ohne dass ihr das wirklich merkt. Entwickler FromSoftware hat es bei dem Open-World-Rollenspiel bestens verstanden, euch nicht nur die Lore, sondern auch die grundlegenden Spielprinzipien ohne umfangreiche Tutorials begreiflich zu machen. Nicht nur Fans nicken bei dieser Analyse wahrscheinlich zustimmend mit dem Kopf, sondern auch bisherigen Elden-Ring-Verweigerern dürfte der spannende Artikel sicher Lust auf das Spiel machen.

Faszination Warhammer 40.000

Bullige Space Marines, ekelhafte Alien-Monster, dicke Wummen und Kettensägenschwerter - die Welt des Tabletop-Taktikrollenspiels Warhammer 40.000 ist faszinierend. So faszinierend, dass sie mittlerweile aus der Welt der Videospiele eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Wir schauen uns an, wie taktische Kriegführung, selbst bemalte Miniaturmodelle und epische Schlachten auf dem Wohnzimmertisch vor über 30 Jahren einen echten Dauerbrenner ins Leben riefen.

Evil Dead, Bloodhunt, Turtles und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Test muss etwa Evil Dead: The Game beweisen, ob Fan-Service allein ausreicht, einen Multiplayer-Dauerbrenner ins Leben zu rufen.

Der Multiplayer-Shooter Vampire: The Masquerade - Bloodhunt zeigt, dass man Free2Play nicht zwangsläufig verteufeln muss.

Und außerdem haben wir uns mit den Teenage Mutant Ninja Turtles wunderbar oldschoolig durch einen Teil von Shredder's Revenge geprügelt.

Außerdem im neuen Heft

Preview: F1 22

Test: Rogue Legacy 2

Test: Trek to Yomi

Special: Warum Skyrim 2 eine blöde Idee ist

Special: Die Psychologie des Bösen

über 90 Minuten Video auf DVD

GamePro holen

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Mini-Abo oder im Jahres-Abo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

GamePro frei Haus testen

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Dreimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 8,97€ statt 17,97€ im Einzelkauf am Kiosk. Eure Vorteile: