Das neue GamePro-Heft 07/2023 - ab 7.6. am Kiosk

GamePro 07/23 mit großer Titelstory zu Final Fantasy 16. Direkt zum günstigen Mini-Abo!

Vom Schwanengesang zur größten Rollenspielreihe

Das erste Final Fantasy sollte zugleich das finale Spiel des strauchelnden Entwicklers Square werden. Doch wie wir heute wissen, kam es anders. Ganz anders. Mit Final Fantasy 16 erscheint der wasweißichwievielte Teil der Serie, wenn man die unzähligen Ableger mitzählt. Und bei so vielen Serienteilen ist immer wieder mal Veränderung nötig, um die Flamme am Brennen zu halten. Sei es der Wechsel von traditioneller Fantasy zu Steampunk, von 2D zu Renderhintergründen und schließlich echtem 3D oder eben vom typisch bunten Japanstil zum ernsteren, "Game of Thrones"-inspirierten Final Fantasy 16 mit seinen blutigen Gewaltausbrüchen und düsterer Optik.

In unserer aktuellen Titelstory werfen wir einen Blick auf die Geschichte, die Welt und das überarbeitete Kampfsystem des 16. Hauptserienteils. Funktionieren die Änderungen und die neue Ausrichtung oder werden Fans hier vor den Kopf gestoßen? Zusätzlich haben wir auch noch einen großen Rückblick auf die Firmengeschichte von Square (Enix) und die Final-Fantasy-Reihe für euch im Programm.

In der Titelstory lest ihr alles zu Final Fantasy 16. Zusätzlich könnt ihr euch auf eine große Serien-Retrospektive freuen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Letzten Monat schrieb ich als Fan der klassischen Zeldas an dieser Stelle noch, dass ich keinen großen Drang verspüre, in die Welt von Hyrule zurückzukehren. Tja, soll ich euch was sagen? Mittlerweile steht eine brandneue Switch OLED im Zelda-Design unter meinem Fernseher (meine erste hatte ich als Technik-Snob nach Mario Odyssey wieder verkauft), denn Tobi hat mich durch seinen Test zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom doch wieder neugierig werden lassen. Wenn ihr das hier lest, habe ich mir bereits unzählige Nächte mit Link um die Ohren gehauen. Entsprechend haben wir dem Test satte zehn Seiten Platz eingeräumt und auch noch vier Seiten Einsteigertipps drangehängt.

Großer Test und begleitende Einsteigertipps auf sagenhaften 14 Seiten!

Kratos und die Mythologie

Dass sich die God-of-War-Reihe recht lose und frei an der griechischen Mythologie bediente, um ein eigenes Blutsüppchen daraus zu kochen, ist kein Geheimnis. Und wir lieben die Spiele für ihre alternative Sicht der Dinge. Doch was davon ist gar nicht so falsch und wo sind die Pferde komplett mit den Entwicklern durchgegangen? Und wie schlägt sich der nordische Reboot im Vergleich zu den Klassikern? Wir haben mit einem Experten gesprochen, um das herauszufinden.

Wie sehr hat die God-of-War-Reihe ihre zugrundeliegende Mythologie massakriert?

Star Wars Jedi: Survivor, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, Gesund durch Spiele und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Test zu Star Wars Jedi: Survivor muss Cal Kestis zeigen, was er wirklich auf dem Kasten hat.

Das mehrfach verschobene Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp ist endlich erschienen und beweist, dass der Klassiker auch mit neuem Anstrich funktioniert.

Gesund durch Spiele? Ja, das geht! Lest in unserem Expertengespräch alles über Fitness vorm Fernseher. Und dazu gibt's noch viele Spieletipps zum Thema.

Diese Themen erwarten euch im neuen Heft.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Armored Core 6: Fires of Rubicon

Test: Horizon: Forbidden West - Burning Shores

Test: Redfall

Special: Die schlechtesten AAA-Spiele der letzten zehn Jahre

über 100 Minuten Video auf DVD

GamePro holen

Findet die nächste Verkaufsstelle ganz einfach mit MyKiosk.

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Mini-Abo oder im Jahres-Abo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

GamePro frei Haus testen

Direkt zum günstigen Mini-Abo.

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Dreimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 11,97€ statt 20,97€ im Einzelkauf am Kiosk. Eure Vorteile: