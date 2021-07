Das neue GamePro-Heft 08/2021 - ab 7.7. am Kiosk

Im Juli wird's postapokalyptisch.

Findet ihr robotische Tiere aus blankem Stahl genauso faszinierend wie ich? Dann dürfte die Titelstory der neuen GamePro was für euch sein, denn darin widmen wir uns den neuen Abenteuern der Maschinenjägerin Aloy. In Horizon 2: Forbidden West verschlägt es sie nach Nevada und Kalifornien, wo nicht nur neue Maschinen auf sie warten, sondern auch ein feindlich gesonnener Stamm von Roboterzähmern.

Auf dem Weg sammelt Aloy auch einige neue Gadgets auf, die ihr nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Fortbewegung nützlich sind. Was genau sich dahinter verbirgt und warum die neuen Hilfsmittel überhaupt ihren Weg ins Spiel fanden, erfahrt ihr im großen Entwickler-Interview mit Matthis deJonge und BenMcCraw von Guerrilla Games direkt im Anschluss an den Vorschauartikel.

Zurück aufs Schlachtfeld

Wolltet ihr euch schon immer mal mit 127 anderen Spielern gleichzeitig auf Maps rund um die Welt messen? Oder per Wingsuit durch die Luft gleiten, während ein Tornado über das Spielfeld fegt? Oder beides gleichzeitig? Kein Problem, denn das könnt ihr in Battlefield 2042 tun, dem wir eine große Vorschau widmen.

Einziger Wermutstropfen: Der nächste Teil der Battlefield-Reihe wird keine Singleplayer-Kampagne haben. Doch das ist ohnehin nicht die große Expertise der Serie, wie ihr in der Preview lesen könnt. Freut euch dafür auf Stürme, Wingsuits, Specialists und neue Gadgets für die volle Dosis Multiplayer-Spaß.

Ein Ring, sie zu ... nein, der andere Ring!

Endlich haben FromSoftware und Bandai Namco den Schleier gelüftet und Elden Ring vorgestellt. In unserem Vorschauartikel erfahrt ihr alles, was ihr über die Mischung aus Dark Souls und Game of Thrones wissen müsst. Game of Thrones? Ja, genau: Kein Geringerer als Romanautor George R. R. Martin ist für die Story des Open-World-Souls-like verantwortlich. Da könnte ein fantastischer Fantasy-Hit auf uns zukommen.

Mario Golf, Guardians of the Galaxy, Final Fantasy 7 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Wir hätten da zum Beispiel den Test zum neuen Mario Golf: Super Rush für die Switch im Angebot.

Oder wie wär's mit etwas abgedrehter Weltraum-Superhelden-Action im Marvel-Stil? Square Enix hat mit Guardians of the Galaxy einen potenziellen Hit in der Mache, den wir euch in der Preview näher vorstellen.

Und wo wir gerade bei Square Enix sind … die Japaner versuchen mit Final Fantasy 7 Remake: Intergrade und Final Fantasy 7 Remake: Intermission gerade wieder alle Welt zu verwirren. Wir sagen euch, was es mit Intermission auf sich hat und was es taugt.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Far Cry 6

Test: Ratchet & Clank: Rift Apart

Test: Scarlet Nexus

Report: Die Evolution der Dinos

Special: Faszination Robotertiere

