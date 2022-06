Das neue GamePro-Heft 08/2022 - ab 6.7. am Kiosk

Im Weltraum hört dich niemand schreien

Dieser berühmte Werbespruch zu »Alien« ging mir beim Schreiben unserer aktuellen Titelstory mehrmals durch den Kopf. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Schreie in The Callisto Protocol ungehört bleiben werden. Das Weltraum-Horrorspiel tritt in die Fußstapfen von Dead Space und will sie sowohl in Bezug auf den Grusel als auch in Sachen Gewaltdarstellung voll ausfüllen ... und glaubt mir, bei Dead Space konnte man damals sehr wohl ein paar Mal Schreie aus meinem Wohnzimmerfenster hören.

Ich bin mir völlig sicher, dass dieses ambitionierte Unterfangen gelingen wird, da hier mit Glen Schofield der Erfinder der Dead-Space-Reihe am Ruder sitzt. Er hat mir im Interview erklärt, was den gruseligen Teil von The Callisto Protocol ausmachen wird, und auf welche unangenehmen Überraschungen ihr euch bei den Gegnern einstellen müsst. Und wie ein Barbie-Spiel ins Schaffen eines Mannes passt, der nicht nur Dead Space erschaffen hat, sondern auch federführend bei einigen Call of Dutys war.

Starfield

Ebenfalls in den Weltraum entführt uns Starfield, über das wir in einem riesigen Vorschauartikel berichten. Das Xbox-exklusive Rollenspiel soll eine Art The Elder Scrolls im All werden und gibt sich mit einer ganzen Galaxie voller komplett erforschbarer Planeten extrem ambitioniert. Sogar ein komplexer Editor für euer ganz persönliches Raumschiff steht bereit. Das klingt doch super, oder? Allerdings hat Linda bereits eine Nadel im Heuhaufen der Features gefunden, die ihr gar nicht behagt: Unser Held bleibt stumm. Wie passt das mit einem solch ambitionierten Projekt zusammen?

Diablo 4

Der Klassiker unter den klickwütigen PC-Action-Rollenspielen hat es längst auch auf die Konsolen geschafft. In unserer Vorschau zu Diablo 4 widmen wir uns dem vierten Teil der Saga, der nächstes Jahr endlich erscheinen soll. Auf PlayStation und Xbox natürlich ohne nerviges Dauermausklicken, aber mit derselben süchtig machenden Spirale aus Gegner erledigen und Loot sammeln.

Modern Warfare 2, Street Fighter 6, Turtles und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Vorschauteil sehen wir uns an, was uns beim verwirrend betitelten Call of Duty: Modern Warfare 2 erwartet.

Capcom hat uns eine frühe Version von Street Fighter 6 anspielen lassen. Wie schlägt sich der Prügel-Opa auf dem hart umkämpften Fighting-Game-Markt?

Und natürlich haben wir uns nicht lange bitten lassen als es darum ging, den Oldschool-Brawler Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge im Test auf Fäuste und Katanas zu prüfen.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Stray

Preview: Redfall

Test: The Quarry

Test: Diablo Immortal

Special: Das Problem mit der Heldenreise

