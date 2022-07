Das neue GamePro-Heft 09/2022 - ab 3.8. am Kiosk

Große Rollenspielwelt auf der kleinen Switch

In unserer Titelstory widmen wir uns diesmal dem Switch-Rollenspiel Xenoblade Chronicles 3. Das JRPG begeistert mit toller Story und wunderschönen Welten, die Nintendos kleinen Handheld-Konsolen-Hybriden an seine Grenzen treiben. Im Test decken wir die Stärken und Schwächen des Rollenspiels auf.

Außerdem haben wir ein dazu passendes Special im Angebot, das sich mit der Geschichte der Xeno-Metaserie sowie dem Studio dahinter beschäftigt, Monolith Soft. Das japanische Entwicklerteam startete mit einem überambitionierten Projekt bei SquareSoft, wechselte dann für eine Anschlusstrilogie zu Namco Bandai und landete schließlich bei Nintendo, wo man sich die aktuelle Reihe um die Zivilisation auf gefallenen Riesen ausdachte.

Saints Row

Weit weg von Xenoblade Chronicles' SciFi-Welten erfindet sich inzwischen das geerdetere Saints Row neu. Wir haben den rebooteten Gangster-Simulator endlich ausprobieren dürfen und berichten in der großen Preview, wie sehr es sich tatsächlich von den Vorgängern unterscheidet - und was es besser beziehungsweise schlechter macht. Eins kann ich euch zumindest schon verraten: Saints Row mag den trashigen Humor zurückgeschraubt haben, "normal" ist es deswegen aber noch lange nicht!

Heldenpixel: Buster Bunny

In unserer fortlaufenden Reihe zu denkwürdigen 2D-Spielfiguren würdigen wir diesmal jemanden, der tatsächlich aus dem 2D-Bereich kommt: Buster Bunny aus den Tiny Toon Adventures. Die klassische Zeichentrickserie hat einige Videospielumsetzungen erfahren, doch vor allem der herzallerliebst animierte Pixelheld der SNES-Version ist uns dauerhaft in Erinnerung geblieben.

Skull & Bones, Warhammer 40.000, Stray und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Vorschauteil sehen wir uns an, ob Ubisofts Piratensimulator Skull & Bones womöglich ein großer Spieleschatz ist.

Lest außerdem in unserer großen Preview, ob das düstere SciFi-Brettspieluniversum in Warhammer 40.000: Darktide eine würdige Umsetzung erfährt.

Und dann ist da noch dieses Spiel mit der Katze, die durch eine Cyberpunk-Welt streift. Ihr wisst schon: Stray. Im Test zeigt sich, ob das Kätzchen Krallen hat.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Pentiment

Preview: Skate

Test: F1 22

Test: Capcom Arcade 2nd Stadium

Special: Hypersexualität in Cyberpunk 2077

über 90 Minuten Video auf DVD

GamePro holen

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Mini-Abo oder im Jahres-Abo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

GamePro frei Haus testen

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Dreimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 8,97€ statt 17,97€ im Einzelkauf am Kiosk. Eure Vorteile: