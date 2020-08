Das neue GamePro-Heft 10/2020 - ab 2.9. im Handel

Happy Birthday, PlayStation: Ist das wirklich schon so lang her? Vor 25 Jahren erschien Sonys erste PlayStation in Deutschland. Auch wenn ich bereits vorher immer wieder mal Zugriff auf ein (sündhaft teures) Importgerät aus Japan hatte, begann Ende September 1995 die Ära PlayStation für mich und viele andere erst richtig.

Und in diesen 25 Jahren bis zur PlayStation 5 hat sich einiges getan. In einem großen Rückblicksartikel beleuchtet Hardware-Profi Stephan Freundorfer für uns den Werdegang der PlayStation. Außerdem schauen wir uns die Technik der PS5 an: Was bedeutet sie für die Zukunft der Videospiele, und kann man so viel Leistung überhaupt vernünftig kühlen?

Avengers, assemble!

Nicht weniger spannend als die Geschichte der PlayStation ist der Versuch, mit Marvel's Avengers ein Loot-Actionspiel in der Tradition von Destiny auf die Beine zu stellen. Wir haben uns das Service-Game genauer angeschaut und mit den Comic-Helden ordentlich auf die Pauke gehauen.

Dabei wurde jedoch klar, dass die Videospiel-Avengers anders als ihr Kino-Inkarnationen ganz schön mit Anlaufschwierigkeiten und spielerischen Stolpersteinen zu kämpfen haben werden. Und dann ist da noch ein gewisser Spinnenmann, der exklusiv den Sony-Spielern vorbehalten bleiben soll - ob das wirklich eine gute Idee ist?

Abstumpfung durch brutale Spiele?

In unserem Report gehen wir einem populären Mythos auf den Grund, der besagt, dass uns brutale Spiele gegenüber Gewalt abstumpfen lassen, ja sogar aggressiver machen sollen. Das kann man natürlich nicht pauschal auf jeden Spieler herunterbrechen, doch im Artikel versuchen wir, wissenschaftliche Forschungen und mögliche Vorbeugemaßnahmen gegen Abstumpfung zu vermitteln.

Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Crash Bandicoot 4, Star Wars

Wie gewohnt haben wir wieder jede Menge Previews zu heiß erwarteten Spielen im Angebot. Darunter nicht nur Microsofts Exklusiv-Shooter Halo Infinite, sondern ihr lest auch interessante Neuigkeiten und Anspielberichte zu Cyberpunk 2077, Crash Bandicoot 4 und Star Wars: Squadrons.

Gerade Halo Infinite ist derzeit ein großes Thema, da Microsoft den Shooter kurzfristig auf 2021 verschoben hat. Das Spiel wird somit nicht mehr zum Start-Lineup der Xbox Series X gehören und wohl grundlegend überarbeitet. Mögliche Gründe dafür erfahrt ihr in unserer Vorschau.

Außerdem im neuen Heft

Test zum PlayStation-Phänomen Fall Guys: Ultimate Knockout

Hinter den Pixeln: Sheng Long - Wie ein Street-Fighter-Aprilscherz sich verselbstständigte

Nintendos Horrorabenteuer Eternal Darkness zieht in unsere Retro Hall of Fame ein

