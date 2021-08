Das neue GamePro-Heft 10/2021 - ab 1.9. am Kiosk

Der September wird heldenhaft.

Jeder hat persönliche Lieblingshelden. Sei es im echten Leben, in Comics, Filmen oder auch Spielen. Helden sind Vorbilder und Identifikationsfiguren, zu denen wir nicht selten ganz besondere Beziehungen aufbauen. Auch wir in der GamePro-Redaktion haben natürlich Helden, die für uns ganz besondere Bedeutungen haben. In der neuen GamePro-Ausgabe wollen wir darüber reden.

Und zwar sehr ausführlich: Heldenhafte 38 Seiten haben wir dem Thema gewidmet. Lest, was wir mit unseren Helden verbinden, wie sie uns inspirieren, warum wir uns mit ihnen identifizieren können und was die Zukunft für die Zunft der Spielehelden bringen wird. Dabei blicken wir natürlich nicht nur auf die "großen" Namen, sondern würdigen auch die vermeintlichen Underdogs.

No More Heroes 3

Ganz zum Titelthema passt auch der Test zu Suda 51s neuem Epos No More Heroes 3: In dem Switch-exklusiven Spiel erleben wir die abgedrehten neuen Abenteuer des Auftragskillers mit dem Ebay-Lichtschwert, Travis Touchdown. Travis ist kein konventioneller Held, sondern frönt neben seinem Weltenretter-Job auch dem Dasein eines Popkultur-Fans, hat also seine eigenen Helden, die er verehrt.

Im Grunde ist das doch das Leben, von dem alle Popkultur-Verrückten insgeheim träumen, oder? Tagsüber mit dem Lichtschwert gegen böse Jungs und Aliens kämpfen, und uns nach Feierabend an unseren Film-, Comic- und Spielesammlungen ergötzen. Ob die durchgeknallte Ode an die Otaku-Kultur auch im dritten Anlauf noch funktioniert, erfahrt ihr in unserem Test zu No More Heroes 3.

Jetzt GamePro testen

Back 4 Blood

Die Left-4-Dead-Reihe zählt zu den beliebtesten Koopspielen. Und das nicht ohne Grund, denn die Zombie-Schlachterei für bis zu vier Spieler ist so simpel wie zugänglich. Das ursprüngliche Entwicklerteam hat nun mit Back 4 Blood einen Nachfolger im Geiste am Start, den wir uns genauer angeschaut haben. Erfahrt in der Vorschau, ob der Shooter auf einem guten Weg ist oder sich bis zum Release noch was tun sollte.

Zum GamePro-Miniabo

Flight Simulator, Halo Infinite, PS5-Speichererweiterung und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Mit dem Flight Simulator schweben wir etwa über den Wolken - ob auch spielspaßtechnisch, erfahrt ihr im Test.

Redaktions-Master-Chief Tobi hat sich außerdem den Multiplayer-Modus des kommenden Halo Infinite angesehen und berichtet, ob seine hohen Erwartungen erfüllt werden.

Und im Hardware-Teil beschäftigen wir uns mit dem Thema "Speichererweiterung für die PlayStation 5": Was gibt es beim Einbau einer SSD zu beachten? Und wie sinnvoll ist das überhaupt?

Außerdem im neuen Heft

Test: Black Book

Test: The Forgotten City

Test: Death's Door

Test: The Ascent

Special: Fit ohne Sport?

140 Minuten Video auf DVD

GamePro holen

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Miniabo oder im Jahresabo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

Jetzt GamePro testen

GamePro frei Haus testen

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Dreimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 8,97€ statt 17,97€ im Einzelkauf am Kiosk. Eure Vorteile:

Über 45% sparen im Vergleich zum Kiosk

Versandkostenfreie Lieferung vor Kiosktermin

Alles Wichtige zu PlayStation, Xbox und Nintendo Switch einmal im Monat zum Schmökern

Keine Ausgabe verpassen

Zum GamePro-Miniabo