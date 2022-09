Das neue GamePro-Heft 11/2022 - ab 5.10. am Kiosk

Ubisoft wagt einen Sprung

Genau wie die Assassinen im Spiel traut sich Ubisoft mit Assassin's Creed Mirage einen "Leap of Faith". Und die Fallhöhe ist hoch, wenn man von Assassin's Creed Valhalla und seinen doch recht komplexen Spielmechaniken sozusagen zurück zu den simpleren Ursprüngen der Reihe gehen will. Wie sich in unserem Artikel herausstellt, scheint der französische Publisher aber sicher in einem großen Heuhaufen zu landen, denn was wir bisher vom Spiel gesehen haben, stimmt positiv.

Neben Mirage mit seinem Bagdad-Setting hat Ubi aber noch weitere Titel der Reihe veröffentlicht, die wir uns ebenso anschauen und analysieren - zumindest soweit das geht, denn mehr als kurze Teaser sowie Logos wurden zu AC Red, AC Hexe und AC Jade nicht veröffentlicht. Immerhin hat uns Hexe mit einem knackigen Rätsel auf Trab gehalten, dessen Lösung bereits Rückschlüsse auf das Spiel liefert. Wir lieben solche Detektivarbeiten ja, ihr auch? Assasssin's Creed ist aber nicht alles, was Ubisoft zu bieten hat: In einem großen Artikel lüften wir außerdem das Geheimnis über die Zukunftsstrategien des Publishers.

Atlas Fallen

Anakin Skywalker dürfte kein Fan dieses Spiels werden, denn wie sagte er so schön? "Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall." Nun, das ist sein Problem. Denn Atlas Fallen vom deutschen Entwickler Deck 13 (The Surge, Lords of the Fallen) macht in unserer Preview schon einen guten Eindruck. Die Pläne der Entwickler sind sehr ambitioniert - da könnte eine große Sandburg bei rumkommen!

PlayStation VR 2

Nächstes Jahr will Sony endlich den Nachfolger des PlayStation-Virtual-Reality-Headsets auf den Markt bringen. Wir durften uns bereits ausführlich mit dem Helm sowie den neuartigen Controllern vergnügen und berichten im Hardware-Special über unsere Eindrücke, Potenzial und mögliche Pferdefüße von PlayStation VR 2. Außerdem lest ihr, was wir von den angespielten VR-Titeln inklusive Horizon: Call of the Mountain halten.

The Last of Us, Modern Warfare 2, Return to Monkey Island und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Remake The Last of Us: Part 1 machen wir uns mit Joel und Ellie zum dritten Mal auf den Weg quer durch die postapokalyptischen USA.

Man könnte meinen, mit Call of Duty: Modern Warfare 2 erwartet uns ebenfalls ein Remake, doch bis auf den Titel wird der Shooter wohl nicht viel mit seinem gefeierten Vorgänger zu tun haben.

Und dann feiern wir auch noch die Rückkehr nach Monkey Island. Nein, nicht in einem Remake, sondern in der 30 Jahre zu späten Fortsetzung Return to Monkey Island.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Gothic Remake

Preview: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Preview: Forspoken

Test: Splatoon 3

Test: Destroy all Humans! 2 - Reprobed

zwei Stunden Video auf DVD

