Das neue GamePro-Heft 11/2023 - Ab 6.10. am Kiosk

Es ist wieder soweit. Alle paar Jahre müssen sich die besten Fighter im Mortal-Kombat-Turnier beweisen, um die Eroberung des Erdenreichs durch Shao Kahns Outworld zu verhindern. Ich mache das jetzt schon 30 Jahre lang, und bisher ist alles gutgegangen. Natürlich konnte ich mir auch das neueste Turnier nicht entgehen lassen und tat für unsere Titelstory alles Menschenmögliche, um siegreich aus dem blutigen Gemetzel hervorzugehen. Was ich erlebt habe, lest ihr im großen Test zum technisch wie spielerisch (und selbstverständlich auch Splatter-technisch) beeindruckenden Mortal Kombat 1.

Außerdem blicke ich in der Mortal Kombat History auf die bewegte Geschichte der Spielereihe zurück. 30 Jahre Spielegeschichte sind natürlich nicht mal eben auf zwei Seiten abgehandelt, und so gibt's passend zum zwölften Mortal-Kombat-Teil fette 12 Seiten zusätzlich zum 6-seitigen Test. Das macht also insgesamt 18 Seiten Mortal Kombat ... logisch, denn die Spiele sind ja auch ab 18!

In der Titelstory lest ihr nicht nur den Test zu Mortal Kombat 1, sondern auch eine große History zur blutigen Prügelei.

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Der Xbox-exklusive Shooter wird von Fans sehnlichst erwartet, die mehrfachen Verschiebungen machen nur noch heißer darauf. Wir konnten Stalker 2 nun endlich selbst anspielen - und das hatte ungefähr denselben Effekt wie eine unangekündigte kalte Dusche am Morgen, wenn überraschend kein warmes Wasser da ist. In unserer Preview erfahrt ihr, warum wir über den aktuellen Zustand des Spiels erschrocken sind, und was die Entwickler bis zum Release unbedingt noch reparieren müssen.

Stalker 2 wurde schon mehrfach verschoben, hat aber immer noch mit Problemen zu kämpfen.

Baldur's Gate 3

Auf dem PC sind die ersten beiden Spiele der Baldur's Gate-Reihe legendär. Konsolenspieler kamen leider nie in den Genuss der Klassiker und metzelten sich stattdessen durch das Diablo-artige Baldur's Gate: Dark Alliance. Immerhin schafft es aber Baldur's Gate 3, die aktuelle Fortsetzung der Rollenspielklassiker pünktlich auf Konsolen - oder besser gesagt auf die PS5, denn Xbox-Spieler müssen noch etwas warten, während Switch-Fans komplett leer ausgehen. Abgesehen davon sind wir im Test der D&D-Adaption der Divinity-Macher so begeistert, dass wir eine Höchstwertung zücken.

Mit Baldur's Gate 3 kommt eins der besten Rollenspiele aller Zeiten auf die PlayStation 5.

Starfield, Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Wir haben natürlich einen großen Test zum Xbox-Exklusivrollenspiel Starfield parat.

Wer es etwas elefantöser mag, wird hingegen mit der Angespielt-Preview zu Nintendos neuem Hüpfer Super Mario Bros. Wonder glücklich..

Und Leser, die angesichts SciFi-Rollenspielen und Klempner-Hüpfern "Pfui Spinne!" sagen, sollten einen Blick in unsere Preview zu Marvel's Spider-Man 2 werfen.

Diese Themen erwarten euch im neuen Heft.

Außerdem im neuen Heft

Preview: Forza Motorsport

Preview: Prince of Persia: The Lost Crown

Test: The Crew: Motorfest

Test: Lies of P

