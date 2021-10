Das neue GamePro-Heft 12/2021 - ab 3.11. am Kiosk

Herzlichen Glückwunsch, GTA 3!

Kaum zu glauben, aber 20 Jahre ist es nun schon her, dass Grand Theft Auto 3 die Spielewelt aufmischte. Die Fortsetzung, die das Spielprinzip der 2D-Vorgänger perfekt in eine 3D-Welt übertrug, war im Gegensatz zu modernen GTA-Fortsetzungen seinerzeit ein echter Außenseiter und eroberte die Spielerherzen im Sturm, ohne dass vorher ein gigantischer Hype-Train losgeschickt wurde. Für uns ist das Jubiläum Anlass, GTA 3 in unserer Titelstory zu würdigen.

Wir blicken zurück auf die Anfänge des wegweisenden Open-World-Spiels, die Skandale, die es provozierte, seine unnummerierten Fortsetzungen, die eigentlich gar keine sind, und wagen auch einen kurzen Ausblick auf GTA 6. Anders als beim dritten Teil ist der unglaubliche Hype zur nächsten Fortsetzung schließlich gesetzt, auch wenn Rockstar Games noch gar keine offiziellen Informationen dazu preisgegeben hat.

Ein Jahr Next-Gen-Konsolen

Nicht nur GTA 3 feiert Jubiläum, sondern auch die neuen Konsolen: Vor knapp einem Jahr sind PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S erschienen. Ich schaue in unserem Jubiläumsartikel zurück auf die Anfänge, den Launch und das turbulente wie konfuse und sogar ärgerliche erste Jahr der neuen Systeme.

Dabei erfahrt ihr auch ein wenig darüber, wie ich persönlich den Launch der Geräte erlebt habe - und glaubt mir, nur weil ich Spieleredakteur bin, ist das für mich nicht viel anders abgelaufen als für den Großteil der restlichen Spielefans in Deutschland. Ein Triumph (Xbox zum Launch) steht neun Monaten bis zum Erfolg (PS5) gegenüber.

Kriegsverbrechen in Spielen

Mit dem nächsten Call of Duty ziehen wir wieder in den Zweiten Weltkrieg. Das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, mal zurückzublicken, wie Videospiele mit diesem Ereignis und speziell den damaligen Kriegsverbrechen umgehen. Warum sind Konzentrationslager und andere Gräuel so ein Tabuthema, wenn es darum geht, die Schrecken des Krieges in Spielen möglichst realistisch (und abschreckend) zu inszenieren? Unser Report klärt auf.

Metroid Dread, Far Cry 6, Outcast 2 und mehr

Wie gewohnt war das noch nicht alles, was euch in der neuen GamePro erwartet. Im Test zu Metroid Dread erfahrt ihr, wie Nintendo die 2D-Metroidvania zu einem Ende bringt.

Ubisofts Far Cry 6 muss endlich beweisen, ob sein formelhaftes Open-World-Konzept immer noch funktioniert oder ob sich Ermüdungserscheinungen zeigen.

Und mit Outcast 2 widmen wir uns einer Fortsetzung, die wohl in erster Linie PC-Spielern etwas sagen dürfte, aber dennoch interessant ist, da sie ein damals innovatives Spiel heute ohne dessen Innovation fortführen will.

Außerdem im neuen Heft

Test: Back 4 Blood

Test: Lost Judgment

Test: Alan Wake Remastered

Report: ROMs und Archivierung

