Ghibli-Filme bedeuten für mich Nostalgie – deshalb liebe ich die Romane wie 'Das wandelnde Schloss' umso mehr!

Das wandelnde Schloss gehört nicht nur zu meinen absoluten Lieblingsfilmen – das Buch dazu ist einfach absolut fantastisch!

Woran denkt ihr, wenn ihr an die wunderschönen Ghibli-Filme denkt? Bei mir kommen nostalgische Kindheitserinnerungen hoch. Erinnerungen an atemberaubende Welten und fesselnde Geschichten – wenn ich an Ghibli denke, wird mir ganz warm ums Herz! Darunter gehören Titel wie "Howl's moving castle" oder zu Deutsch "Das wandelnde Schloss" zu meinen absoluten Favoriten!

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den Roman erst letztes Jahr entdeckt hab und lange mit mir gehadert hab, ob ich mir dieses Buch wirklich holen will. Was, wenn es so ganz anders ist als der Film, den ich so sehr liebe? Doch dieser Kauf hat sich echt gelohnt! Ich hab jede Seite des Meisterwerks verschlungen und möchte euch daher die drei Werke aus der Howl-Saga ans Herz legen!

Band 1: Das wandelnde Schloss – Ein magisches Abenteuer beginnt

Sophie, die in einem kleinen Hutmacherladen lebt und die älteste von drei Töchtern ist, könnte nicht ahnen, dass ihr Schicksal sich eines Tages so schlagartig verändern würde. Als die Hexe aus der Wüste sie in eine alte Frau verwandelt, begibt sie sich auf eine Reise, die sie in das geheimnisvolle, wandernde Schloss von Howl führt. Doch Howl ist weit entfernt vom klassischen Heldentyp – er ist arrogant, eitel und hat einen Hang zu dramatischen Auftritten. Trotz seiner Eigenheiten entsteht eine außergewöhnliche Verbindung zwischen ihm und Sophie.

Das Buch ist nicht nur einfach wundervoll, sondern auch optisch eine tolle Erweiterung des Bücherregals!

Gemeinsam mit Calcifer, dem frechen Feuerdämon, und den anderen Bewohnern des Schlosses stürzt sich Sophie in ein Abenteuer, das nicht nur die Magie der Welt, sondern auch die Herzen der Charaktere auf eine unerwartete Weise verwandelt. Die Geschichte ist gespickt mit Humor, überraschenden Wendungen und einer tiefen, berührenden Magie, die den Film bei weitem übertrifft. Wenn ihr euch nach der Atmosphäre von Ghiblis Das wandelnde Schloss sehnt, wird euch dieses Buch mit seiner charmanten und tiefgründigen Erzählweise fesseln.

Band 2: Der Palast im Himmel – Neue Helden, neue Abenteuer

Der zweite Band führt euch in eine neue, ebenso faszinierende Welt. Hier trefft ihr Abdullah, einen Teppichhändler, dessen Leben sich dramatisch verändert, als ihm ein fliegender Teppich in die Hände fällt. Dieser Teppich entführt ihn in den magischen Garten der Prinzessin Blume-in-der-Nacht, und bald schon wird sie von einem Djinn entführt. Abdullah begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um die Prinzessin zu retten. Dabei begegnet er alten Bekannten – wie Howl und Sophie – und stellt sich magischen Gefahren, die ihn bis an seine Grenzen führen.

Wäre mein Stapel an ungelesenen Büchern nicht schon so groß, würde ich alle drei Bände direkt nochmal lesen!

Dieser Band trägt die Magie der ersten Geschichte weiter, ohne sich zu wiederholen. Die neue Perspektive von Abdullah und die märchenhafte Atmosphäre des Palasts bieten ein einzigartiges Abenteuer, das die Welt von Diana Wynne Jones weiter ausbaut. Die Geschichte ist voller Geheimnisse, unerwarteter Wendungen und einer wunderschönen Mischung aus Fantasie und Romantik, die den Leser immer tiefer in diese magische Welt entführt.

Band 3: Das Haus der tausend Räume – Magie und Geheimnisse

Im dritten Band kehren wir zurück zu Howls Welt, allerdings durch die Augen einer neuen Hauptfigur: Charmain Baker. Sie soll während der Abwesenheit ihres Onkels, eines Zauberers, dessen Haus hüten. Doch dieses Haus ist kein gewöhnliches Gebäude – es steckt voller magischer Räume, die ein Eigenleben führen.

Ich finde es wundervoll, wie man in allen drei Bänden immer wieder auf Sophie und Howl, sowie Calcifer trifft und die Charaktere dadurch auf eine ganz neue Weise kennen und lieben lernt!

Charmain ist eine faszinierende Heldin, die sich zusammen mit dem Zauberlehrling Peter und dem treuen Hund Waif in ein Abenteuer stürzt. Es gibt magische Bedrohungen, ungelöste Rätsel und natürlich ein Wiedersehen mit Howl, Sophie und Calcifer. Für mich ist dieser Band eine perfekte Abrundung der Saga, da er die Welt von Diana Wynne Jones noch größer und lebendiger macht.

Mein ganz persönliches Fazit zu den wundervollen Romanen

Die Howl-Saga von Diana Wynne Jones ist ein wahrer Schatz für alle, die sich in eine Welt voller Magie, Humor und fantasievoller Abenteuer entführen lassen wollen. Mit ihren lebendigen Charakteren wie dem charismatischen Howl, der mutigen Sophie und den vielen anderen liebenswerten Figuren, ist diese Reihe nicht nur ein Genuss für Ghibli-Fans, sondern auch für alle, die eine tiefgründige, charmante und manchmal ein bisschen verrückte Geschichte suchen.

Ob Flüche, fliegende Teppiche oder geheimnisvolle Häuser – jedes Buch ist ein magisches Abenteuer, das euch zum Staunen bringt und nicht mehr loslässt. Diese Bücher sind perfekt für all jene, die sich von der Magie des Lebens verzaubern lassen möchten.

