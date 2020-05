Die Days of Play 2020 gibt es nicht nur bei Amazon, sondern auch bei weiteren Händlern wie MediaMarkt und Saturn. Die beiden Händler bieten dabei nochmal ein paar weitere Angebote rund um die PlayStation 4 an. Wir zeigen euch die besten Deals und natürlich könnt ihr euch eure Käufe wieder in den Laden in eurer Nähe liefern lassen und sie dort abholen.

PlayStation Plus Abo bei MediaMarkt & Saturn kaufen

Jetzt das Online-Abo günstiger kaufen: Ihr bekommt bei MediaMarkt und Saturn 12 Monate PS Plus für nur 41,99 Euro. Damit erhaltet ihr Zugriff auf den Online-Multiplayer der PS4-Spiele und jeden Monat gibt es zwei Gratis-Spiele für eure PS4. Im Mai waren das der Landwirtschafts-Simulator 19 und Cities: Skylines. Gerade auch im Blick auf die PS5 ist jetzt ein guter Zeitpunkt sein PlayStation Plus-Abonnement zu verlängern.

12 Monate PS Plus für 41,99 Euro bei MediaMarkt

12 Monate PS Plus für 41,99 Euro bei Saturn

PS4 Pro 1 TB mit drei Top-Spielen

Tolles Bundle für die PS4 Pro: Im Angebot der Days of Play 2020 bekommt ihr bei Saturn und MediaMarkt ein besonders interessantes Bundle der PS4 Pro günstiger. Dieses enthält die PS4 Pro 1 TB in Schwarz und dazu gibt es diese drei Spiele:

Spider-Man

The Last of Us Remastered

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Im Angebot kostet euch das Bundle nur 375,99 Euro und somit bekommt ihr es zum aktuellen Bestpreis.

PS4 Pro 1 TB + 3 Spiele für 375,99 Euro bei MediaMarkt

PS4 Pro 1 TB + 3 Spiele für 375,99 Euro bei Saturn

Weitere PS4-Angebote der Days of Play 2020

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr natürlich anlässlich der Days of Play auch Spiele und Zubehör wie Controller günstiger kaufen.

