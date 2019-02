Die GameStars live – die besten Spiele 2018 - Heute: Nintendo-, Xbox-, PlayStation- & PC-Spiele

Die gute alte Zeit, in der vielleicht zwei interessante Spiele pro Jahr und vielleicht noch ein großer Aufreger erschienen, ist tot. Tot und begraben. Damit ihr dennoch den Überblick behaltet und viel wichtiger, selbst bestimmen könnt, welche Spiele für euch das Jahr 2018 ausmachen, haben wir euch abstimmen lassen!

Diese Phase ist nun vorbei, jetzt können wir die Gewinner der GameStars für 2018 bekanntgeben - drei Kategorien pro Tag von Montag bis Donnerstag, die besten Spiele der unterschiedlichen Plattformen dann zu viert am Freitag. Natürlich könnt ihr jederzeit auf der Seite lesen, wer wie abgeschnitten hat, diesmal allerdings könnt ihr auch live bei der Verleihung dabei sein.

Auf MAX, dem gemeinsamen Streaming-Kanal all unserer Teams auf Twitch, sowie auf Youtube auf dem GameStar-Kanal könnt ihr uns eine Stunde lang in die Welt der Stimmzahlen und Community-Helden begleiten und im Chat darüber diskutieren, ob ihr genauso abgestimmt habt oder hättet.

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

MAX - Monsters & Explosions auf YouTube

Die GameStars bei MAX

Montag, 4. Februar

Ab 18 Uhr - Die GameStars für Action-Adventures, Adventures & Shooter: Die Gewinner sind God of War, Detroit: Become Human & Battlefield V

Dienstag, 5. Februar

Ab 18 Uhr - Die GameStars für MMOs, Sport- und Rennspiele & RPGs: Die Gewinner sind A Way Out, Forza Horizon 4 & Kingdom Come: Deliverance

Mittwoch, 6. Februar

Ab 18 Uhr - Die GameStars für Early Access, GS-Artikel & Fails: Die Gewinner sind Subnautica, die 250 besten Spiele aller Zeiten & die Ankündigung von Diablo Immortal

Donnerstag, 7. Februar

Ab 18 Uhr - Die GameStars für Strategie, Videos & Community-Lieblinge: Die Gewinner sind Frostpunk, Cyberpunk 2077 & The Witcher 3

Freitag, 8. Februar

Ab 18 Uhr - Die GameStars für Nintendo-, Xbox-, PlayStation- & PC-Spiele

Alle Nominierten und Gewinner der GameStars 2018 in der Übersicht