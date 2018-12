Diese Woche bei MAX - Fortnite-Kuchen & rachedürstende Commander-Strategien

Bei MAX halten wir zwar keinen Winterschlaf, eine kleine Weihnachtspause gönnen wir uns in zwei Wochen aber doch - bis dahin gibt's für euch allerdings wie jede Woche nerdiges, lustiges oder todernstes Programm (Magic ist Krieg!).

Diese Woche haben wir sogar einen speziellen Gast eingeladen: Am Donnerstag versucht sich Saftiges Gnu gemeinsam mit Tony an einem Fortnite-Llama in Kuchengestalt, hoffentlich ohne am Ende alles im Pinata-Stil zu zerdeppern. Dass unser Programm diese Woche sonst etwas dünner aussieht, liegt daran, dass wir Ton- und andere technische Schulungen angehen, um die Stream-Qualität für euch zu erhöhen.

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Dienstag, 11. Dezember

17 bis 19 Uhr - Fortnite mit dem Gnu: Wie jeden Dienstag, habt ihr auch diese Woche die Chance, mit Saftiges Gnu zu spielen und den Sieg einzufahren.

19 bis 22 Uhr - Magic Nights: Nachdem Maurice im letzten Match seine Ehre wiederherstellen konnte, muss sich zeigen, ob Marco die alte Fehde fortsetzen will.

Mittwoch, 12. Dezember

17 bis 19 Uhr - GamePro Live: Was euch Ann-Kathrin und Tobi am Mittwoch zeigen, steht noch nicht ganz fest, wir sagen euch aber Bescheid, wenn's soweit ist!

Donnerstag, 13. Dezember