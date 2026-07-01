Dragon Ball: Commander Reds echter Name ist gar nicht Red Ribbon - ein Lesefehler sorgte Jahrzehnte lang für diesen Irrtum

Android C13 war Teil der gefürchteten Red Ribbon-Armee – die ihren Namen einem Lesefehler zu verdanken hat. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Dragon Ball Super-Autor Toyotaro liefert auf der offiziellen Webseite zum Manga im Rahmen einer Kolumne regelmäßig einige Einblicke in seine Arbeiten – und gibt manchmal auch Details preis, die uns vorher so gar nicht bewusst waren.

Zur 100. Ausgabe der "Tried to Draw"-Kolumne stellte Toyotaro etwa seine acht liebsten Illustrationen aus der Reihe vor und liefert ein Detail zu Commander Red mit, das auf einen komischen Lesefehler hinweist.

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Ein jahrzehntelanger Irrtum

Laut Toyotaro werde Commander Reds Name eigentlich "Red Ribon" geschrieben und "Red Raibon" ausgesprochen – nicht "Red Ribbon", wie es Fans seit Jahrzehnten gewohnt sind.

Weil der Name jedoch ständig als "Ribbon" missverstanden wurde, habe sich Commander Red dazu entschieden, seine Organisation gleich offiziell "Red Ribbon Army" zu nennen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass "Red Ribbon" im Englischen sich auch wesentlich sinnvoller als "Red Ribon/Raibon" liest.

Toyotaro selbst ordnet die Information im Rahmen der Kolumne indes mit einer kleinen Einschränkung ein: "Zumindest hat mir das Akira Toriyama während der Serialisierung des SUPER-HERO-Arcs erzählt."

Diese vorsichtige Formulierung lässt offen, ob es sich um eine offizielle, kanonische Angabe oder eher eine beiläufige Bemerkung Toriyamas gehandelt hat – Toyotaro selbst präsentiert das Detail jedenfalls als bislang wenig bekannte Information, die er bewusst mit der Community teilen wollte.

In seinem Rückblick auf das Jahr verrät Toyotaro außerdem, dass er sich zuletzt intensiv dem Zeichnen älterer männlicher Charaktere gewidmet habe. Commander Red habe er für seine Auswahl der acht Lieblingsillustrationen genau deshalb ausgewählt, weil die Arbeit ihm die Gelegenheit gab, dieses unbekannte Detail von Toriyama mit den Fans zu teilen.

Welches kaum bekannte Detail aus der frühen Dragon Ball-Ära fällt euch noch ein?