Derzeit gibt es bei Amazon ein paar Teile der Need for Speed-Reihe im Angebot günstiger. Darunter das neueste Ableger Need for Speed Heat. Zudem ist EA Access reduziert. Wie lange diese Deals bei Amazon gültig sind, ist uns nicht bekannt. Amazon verspricht bis zu 75 Prozent Rabatt auf Xbox-Spiele, sodass vielleicht die Tage noch weitere ins Angebot kommen könnten.



Jahresabo für EA Access: Allen voran erhaltet ihr das Spieleabo EA Access für 12 Monate für nur 19,99 Euro. Mit diesem Abo erhaltet ihr Zugriff auf die Vault von Electronic Arts. Es erwarten euch mehr als 45 Spiele von EA darunter FIFA, Madden, Battlefield und Dragon Age. Zum Beispiel könnt ihr damit aktuelle Titel wie FIFA 20, Madden NFL 20, Star Wars: Battlefront 2 und Klassiker wie Mass Effect auf eurer Xbox One spielen.

12 Monate EA Access für 19,99 Euro kaufen

Need for Speed Heat zum Bestpreis kaufen

Top-Angebot für die Xbox One: Bei Amazon bekommt ihr die Standard Edition von Need for Speed Heat für nur 27,99 Euro. Das ist ein neuer Bestpreis für das Spiel. Dabei erhaltet ihr euren Code direkt nach dem Kauf. Des Weiteren ist die Deluxe Edition ebenfalls im Angebot für nur 39,99 Euro.



Für unseren Tester Dennis Michel ist es das beste NFS seit Jahren und ist ein »Tuning-Monster«.

Alle Xbox-Spiele im Angebot bei Amazon