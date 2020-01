Aktuell läuft bei ebay eine besondere Angebotsaktion rund ums Gaming. Dabei könnt ihr allen voran die Nintendo Switch deutlich günstiger kaufen. Das Angebot von ebay gilt noch bis zum 5. Februar und solange der Vorrat reicht. Falls ihr noch keine Switch habt, ist das ein sehr gutes Angebot, um eine zu kaufen oder sich eine Zweitswitch zu holen.



Gaming-Angebote bei ebay: Des Weiteren gibt es die PS4 Pro für 300 Euro im Angebot. Außerdem sind Smartphones, die Nintendo Switch Lite und Spiele günstiger. Ebenfalls reduziert, ist das Apple iPad mit 10,2 Zoll und 32 GB.

Alle Gaming-Angebote bei ebay

Nintendo Switch im Angebot zum Bestpreis

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt die Nintendo Switch in Grau in der neuen Edition zum aktuellen Bestpreis von nur 269,10 Euro. Um den Preis zu erhalten, müsst ihr einfach auf ebay die Switch in den Warenkorb legen und an der Kasse den Gutscheincode PLAYER201 verwenden.



Verkäufer ist der Händler sbdirect24, der immer bei diesen Aktionen mit ebay zusammenarbeitet und ein seriöser Händler ist. Dafür sprechen auch die über 97% positiven Bewertungen.



Die neue Edition der Switch: Die Nintendo Switch bekam 2019 eine neue Edition, die die Hardware effizienter nutzt. Dadurch hält der Akku zwei bis drei Stunden länger. Zudem verfügt sie über ein verbessertes Display. Alles zu den Neuerungen des Modells haben wir euch gesondert zusammengefasst.

Nintendo Switch, neue Edition für 269,10 Euro kaufen

Noch mehr Akkulaufzeit? Wir haben 5 Tipps, mit denen ihr diese verlängern könnt.