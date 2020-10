In den sogenannten WOW!-Angeboten bei Ebay gibt es gerade eine generalüberholte PS4 Slim 1 TB im Bundle mit den Spielen The Last od Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End und Horizon: Zero Dawn für 189,90 Euro. Durch den Gutscheincode PERFECTEBAY10 sinkt der Preis um weitere 10 Prozent auf äußerst günstige 170,91 Euro. Zum Vergleich: Am Amazon Prime Day gab es die generalüberholte PS4 Slim für 169,99 Euro im Angebot, in der Version mit 500 GB Speicher und ohne Spiele.

PS4 Slim 1 TB (generalüberholt) + 3 Spiele für 189,90€ (170,91€ mit Gutscheincode)

Der Versand ist kostenlos. Verkäufer ist der größere Händler Favorio mit 99,6 Prozent positiven Bewertungen auf Ebay, der auf den Verkauf generalüberholter Geräte aus Kundenrücksendungen spezialisiert ist. Mehr könnt ihr auf der Website des Händlers unter favorio.com erfahren.

Auch Nintendo Switch günstiger

Den Gutschein PERFECTEBAY10 könnt ihr übrigens auch für die Nintendo Switch einsetzen, und zwar wenn ihr sie beim Händler Sbdirect24 (98,2 Prozent positive Bewertungen) kauft. Dort kostet sie in der neuen, 2019 erschienenen Edition 311 Euro beziehungsweise 279,90 Euro mit Gutschein. Die Handheld-Version Nintendo Switch Lite gibt es beim selben Händler für 209 Euro beziehungsweise für 188,10 Euro mit Gutschein.

In diesen Fällen handelt es sich natürlich um Neuware, nicht um generalüberholte Geräte. Der Versand ist auch hier kostenlos.

Weitere WOW!-Angebote bei Ebay

In den WOW!-Angeboten bei Ebay finden sich noch eine Menge weiterer Deals, darunter auch einige aus dem Gaming-Bereich. So könnt ihr beispielsweise FIFA 21 für PS4 mit Gutschein für 51,21 Euro bekommen. Auch das PSVR-Headset gibt es günstiger. Abgesehen von Gaming-Deals gibt es unter anderem auch noch Smartphones von Apple, Samsung und Huawei und 4K-Fernseher von Hisense und Philips im Angebot. Die Übersicht findet ihr hier:

Zu den WOW!-Angeboten bei Ebay