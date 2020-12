Bei Ebay gibt es gerade einen neuen Gutschein: Mit dem Code PSUPERTECH20 könnt ihr 10 Prozent auf zahlreiche Technikprodukte sparen, was in vielen Fällen zu günstigen Preisen führt. Zum Beispiel sinkt der Preis der Nintendo Switch (neue Edition) von 313 Euro auf 281,70 Euro. Das ist zwar nicht ganz so günstig wie das (nur wenige Stunden verfügbare) Angebot zum Black Friday, aber es ist trotzdem ein sehr guter Preis im Vergleich zu dem, was andere Händler derzeit für die Switch verlangen.

Nintendo Switch für 281,70€ bei Ebay (Gutschein verwenden!)

Anbieter ist übrigens der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit mehr als 98 Prozent positiven Bewertungen, der häufiger gute Gaming-Angebote bringt. Von diesem Händler stammte auch der Switch-Deal zum Black Friday. Hierin liegt allerdings ein Problem, denn Sbdirect24 scheint mit der Menge der Black-Friday-Bestellungen aktuell noch etwas überfordert.

Inzwischen haben laut unseren Infos zwar viele, aber noch nicht alle Kunden, die vor knapp zwei Wochen bestellt haben, ihre Switch erhalten. Insofern würden wir uns nicht darauf verlassen, dass der Händler den aktuell mit dem 17. Dezember angegebenen voraussichtlichen Liefertermin einhalten kann, zumal in der Weihnachtszeit stets auch mit Verzögerungen bei den Zustellern zu rechnen ist.

Alternative: Nintendo Switch Lite für 175,05 Euro

Der Gutscheincode funktioniert übrigens auch bei der Nintendo Switch Lite, die beim selben Händler für 194,50 Euro angeboten wird. Durch den Code PSUPERTECH20 sinkt der Preis auf 175,05 Euro. Die Handheld-Konsole ist in den Farben grau und gelb verfügbar. Auch in diesem Fall wird der voraussichtliche Liefertermin mit dem 17. Dezember angegeben. Hier geht's zum Angebot:

Nintendo Switch Lite für 175,05€ bei Ebay (Gutschein verwenden!)