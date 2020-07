In den WOW!-Angeboten bei Ebay gibt es die Nintendo Switch heute für 311 Euro im Angebot, und zwar in der neuen Edition aus 2019. Damit bekommt ihr sie hier noch etwas günstiger als in der aktuellen Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt, wo sie für 319,73 Euro zu haben ist, oder beim Online-Händler Amazon, der mit dem Preis von MediaMarkt mitgezogen ist, momentan aber schon wieder mehrere Wochen für die Lieferung braucht, weil der Vorrat aufgebraucht ist.

Nintendo Switch (neue Edition) für 311 Euro bei Ebay

Während es die Nintendo Switch noch zu Beginn des Jahres regelmäßig in Angeboten für unter 300 Euro gab, schossen die Preise kurz nach Beginn der Corona-Krise in die Höhe, zeitweise auf bis zu 600 Euro, weil die Nachfrage nicht mehr befriedigt werden konnte. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt, aber die Vorräte vieler Händler scheinen noch immer knapp. 311 Euro sind daher derzeit ein guter Preis, günstigere Angebote gibt es laut Vergleichsplattformen im Moment nicht.

Verkäufer ist übrigens ein größerer Ebay-Händler namens Sbdirect24 mit 97,5 Prozent positiven Bewertungen. WOW!-Angebote bei Ebay sind in der Regel einen Tag lang gültig, manche Händler lassen sie aber auch etwas länger laufen. Auf der anderen Seite können begehrte Angebote natürlich auch schon früher ausverkauft sein.

Was bietet die neue Edition der Nintendo Switch?

Die 2019 erschienene neue Edition der Nintendo Switch bietet einen zwar nicht schnelleren, aber deutlich effizienteren Prozessor. Dadurch kann die Akkulaufzeit je nach Spiel um bis zu 50 Prozent gesteigert werden, außerdem ist die Wärmeentwicklung geringer. Des Weiteren besitzt die neue Switch ein etwas helleres Display, was sich vor allem beim Spielen im Freien bei Tageslicht bemerkbar macht.

