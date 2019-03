Es hätte das Star-Wars-Spiel werden können, auf das Fans seit Jahren warten: Ein Singleplayer-Action-Adventure mit komplexen Figuren und einer spannenden Geschichte. Im Oktober 2017 stellte EA das Projekt von Visceral Games allerdings ein und schloss das Studio, das sich mit Dead Space einen Namen gemacht hatte.

Im Interview mit VentureBeat hat Chefentwicklerin Amy Hennig, bekannt als Creative Director der Uncharted-Reihe, die Gründe für die Einstellung verraten. Demnach hätte das Star-Wars-Spiel von Visceral ein tolles, lineares Erlebnis werden können - wenn EA nicht widersprochen hätte.

Das Star-Wars-Spiel von Visceral hatte mehrere Probleme. Eines lag am Standort des Studios. Visceral Games saß in der Bay Area von San Francisco, ein schönes, aber eben auch teures Gebiet. Laut Hennig gebe es Studios, die nur ein Drittel des Mietpreises kosten.

Eine weitere Hürde war die Spiel-Engine. Die Entwickler von Visceral Games haben das Star-Wars-Spiel mit der Frostbite entwickelt, die laut Hennig nicht für ein Third-Person-Action-Spiel optimiert ist, sondern für Ego-Shooter. Das war auch für viele Entwickler eine Umstellung, die eigentlich für Battlefield eingestellt wurden.

Dass das Projekt am Ende aber gescheitert ist, lag noch an einem Grund: Unterschiedliche Vorstellungen von Visceral und EA. Denn obwohl die Entwicklung des Star-Wars-Spiels bereits weit vorangeschritten war, war es für EA die falsche Richtung.

"Wir waren schon sehr weit vorangeschritten in der Entwicklung. Wir hatten viel Material. Ich denke einfach, dass es eine Verschiebung gab, die sich unvermeidbar angefühlt hat. EA hat mich aus einem Grund eingestellt. Sie wissen, was ich tue. Aber ich denke, dass EA aktuell mehr nach Service-Games schaut. Mehr Open-World-Zeug, [...] entgegen diesem eher abgeschlossenen Erlebnis.



Wir haben versucht, andere Modi einzubauen und Erweiterungen und all dieses Zeug. Aber das Fundament des Spiels war eher wie Uncharted und weniger wie diese Open-World-Service-Games."