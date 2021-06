Am 21. Januar 2022 erscheint Elden Ring für PS5, PS4 und Xbox Series X|S (One). Ab sofort lässt sich das Action-Rollenspiel vorbestellen, sodass ihr es pünktlich zum Release in den Händen halten könnt. Entwickelt wird Elden Ring von From Software, die ihr bereits von der Dark Souls-Reihe und Sekiro kennt. Die Story wurde dabei zusammen mit Game of Thrones-Autor George R.R. Martin geschrieben.



Konkrete Informationen zur Story von Elden Ring gibt es bisher noch nicht viele. Ihr schlüpft in die Rolle des "Befleckten" und ihr müsst ins Zwischenland reisen und dieses aus dem Zustand tiefster Verzweiflung befreien. Dafür werdet ihr selbst zum Eldenfürsten.



Der titelgebende Eldenring ist wohl kein physischer Gegenstand, sonder ein in der Spielwelt existierendes Konzept, welches aus den Fugen geraten ist.

Jetzt Elden Ring kaufen

Bei Amazon vorbestellen: Elden Ring könnt ihr bei Amazon mit Vorbesteller-Preisgarantie kaufen. Ein Vorteil des Händlers ist zudem, dass ihr das Spiel erst bei der Lieferung bezahlen müsst.

Bei MediaMarkt vorbestellen:

Elden Ring spielt ihr in der Third-Person-Sicht und das Spiel schickt euch in eine Open World. Zudem gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus und dynamisches Wetter. Mehr zum Spiel verrät euch unser Vorschau-Video.