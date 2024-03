Damit wird die EM gleich doppelt gut: Dieser TV könnte euer Ticket für eine Reise nach Barcelona sein

Blauer Himmel, garantierte 30 Grad und jede Menge Sehenswürdigkeiten könnt ihr in Barcelona erleben, wenn ihr die Fußball-Skills dafür habt!

So ein OLED-Fernseher ist schon was Feines. Perfekte Schwarzwerte, tolle dynamische Farben und das alles in 4K sorgen für ein Bild, mit dem ihr bei jedem Eindruck schinden könnt. Wem das noch nicht genug ist, der kann im EM-Sommer 2024 mit dem FC Barcelona im Trainingslager so richtig angeben. Dank einer coolen Aktion bei MediaMarkt bekommt ihr nicht nur einen Top-Fernseher im günstigen Angebot, sondern auch die Chance auf einen Urlaub in Barcelona. Wir verraten euch, wie und ob der Fernseher was taugt (Spoiler: Ja).

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss einer der teilnehmenden Philips Ambilight Fernseher gekauft werden. Die OLED808-Modelle, die wir euch in diesem Artikel vorstellen, gehören zu den teilnehmenden Fernsehern. Danach ladet ihr euren Kaufbeleg hier hoch und schon seid ihr dabei. Ihr könnt auch eine weitere Person für das Gewinnspiel anmelden, um eure Gewinnchancen zu verdoppeln.

Wenn du oder deine nominierte Person ausgewählt werdet, könnt ihr euch zunächst auf ein Turnier mit Fußball-Legende Hans Sarpei freuen. Dort müsst ihr euch für den Top-Coach mächtig ins Zeug legen, denn nur wer ihn überzeugt, bekommt das Ticket nach Barcelona, um exklusiv im Trainingslager des FC Barcelona zu trainieren und die Stadt zu besichtigen.

Die Angebote auf die Ambilight-TVs und das Gewinnspiel laufen bei MediaMarkt ab heute bis zum 23.03.

Mit Phillips Ambilight wird jedes EM-Spiel zum Highlight

Philips Fernseher mit Ambilight verfügen über LED-Streifen auf der Rückseite des Fernsehers. Diese beleuchten den Raum hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes, was nicht nur für eine eindringliche Raumatmosphäre sorgt, sondern auch den Bildschirm größer erscheinen lässt.

Damit kann man nicht nur besser in Filme und Videospielwelten eintauchen, sondern auch bei Fußballübertragungen für Stimmung sorgen. Wenn während des Spiels der ganze Raum in Rasengrün getaucht ist und sich beim entscheidenden Tor die Farben dynamisch an die Wiederholung anpassen, ist das eine unvergleichliche Atmosphäre, die kein anderer Fernseher bieten kann.

Mit dem Raum in Rasengrün getaucht wird jeder Torschuss zum Highlight.

Ein Überflieger in jeder Hinsicht

Auch abseits von Fußballübertragungen können die OLED808-Modelle von Philips in jeder Disziplin punkten. Die exzellente Bildqualität dürfte jeden Filmfan zufrieden stellen, und zahlreiche Gaming-Features sorgen für ein reaktionsschnelles und flüssiges Spielerlebnis, das grafikintensive Spiele in brillanter Optik darstellt.

Wir fassen euch die Highlights des Philips OLED808 zusammen, die den Fernseher zu dem perfekten Allrounder machen:

Bildqualität: Dank der OLED-Technologie bietet der Fernseher eine hervorragende Bildqualität mit tiefem Schwarz, hohem Kontrast und einer exzellenten Darstellung von Szenen mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Auf dem 4K-Bildschirm sind die Bilder immer gestochen scharf, jedes Detail ist erkennbar und die P5 Intelligent Picture Engine optimiert das Bild noch weiter. Gaming-Features: Der Philips OLED808 ist mit einem 120Hz-Display und HDMI 2.1 ausgestattet, das Gaming mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde in 4K-Auflösung ermöglicht. Der geringe Input Lag von 7 ms sorgt für eine schnelle Reaktionszeit, während die Variable Refresh Rate (VRR) Screen Tearing verhindert und der Auto Low Latency Mode (ALLM) automatisch in den Gaming-Modus wechselt. Denn nur im Gaming-Modus profitiert man von der geringen Eingabeverzögerung. Google TV und Soundqualität: Wenn euer Fernseher der Mittelpunkt eures Wohnzimmers ist, sind die Funktionen des Google-Betriebssystems unverzichtbar. Ihr profitiert von einem deutlich größeren App-Store als bei herkömmlichen Geräten und könnt alle eure Lieblings-Streaming-Dienste installieren. Apropos Streaming: Das geht dank der integrierten Chromecast-Funktion denkbar einfach und nahtlos. Darüber hinaus verfügen die Philips OLED808-Modelle über ein leistungsstarkes integriertes Soundsystem mit vier 10-Watt-Lautsprechern und einem 30-Watt-Subwoofer, die den Raum gut mit Musik oder anderen Programmen untermalen.

Alles in allem bietet der Philips OLED808 Ambilight-Fernseher ein hervorragendes Gesamtpaket, das vom Fußballfan bis zum Gaming-Enthusiasten alle Wünsche erfüllt. Die exklusive Möglichkeit, beim Kauf eine Reise nach Barcelona zu gewinnen, macht den Fernseher zu einem noch besseren Angebot. Die Aktion, Rabatt inklusive Gewinnspiel, läuft ab heute bei MediaMarkt bis zum 23.03.2024.