Bei Euronics bekommt ihr gerade den 65 Zoll großen Philips PUS8535 sehr günstig im Angebot: Durch eine Sofortbonus von 150 Euro bezahlt ihr nur noch 699 Euro statt 849 Euro. So günstig gab es das Modell laut Vergleichsplattformen in dieser Größe noch nie. Das gilt auch für ähnliche Modelle wie den PUS8505 oder den PUS8545. Den Sofortbonus gibt es noch bis zum 13. Juni, das Modell könnte aber schon früher ausverkauft sein.

Philips 65PUS8535 (4K, 65 Zoll, Ambilight) für 699€ bei Euronics

Je nachdem, bei welcher Euronics-Filiale ihr eure Bestellung abgebt, können Versandkosten variieren. Bei manchen fallen 39,90 Euro an, bei anderen ist der Versand hingegen kostenlos.

Was bietet der Philips 65PUS8535?

Ambilight: Das spektakulärste Feature des Philips PUS8535 ist Ambilight. Dabei wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, wodurch der Bildschirm noch größer wirkt und der Raum zudem in passendes Licht getaucht wird. Vor allem in ansonsten dunklen Räumen wirkt das sehr beeindruckend, aber selbst bei Tageslicht kann sich Ambilight sehen lassen.

Bild: Der 65 Zoll große Philips PUS8535 bietet für seine Preisklasse eine zufriedenstellende Bildqualität. Die 65-Zoll-Version verfügt im Gegensatz zu manchen anderen Größen über ein IPS-Panel, weshalb der Kontrast vergleichsweise niedrig ist. Dafür ist das Bild nicht so stark vom Blickwinkel abhängig.

OS und Bedienung: Im Gegensatz zum günstigeren PUS7805 wird beim PUS8535 Android als Betriebssystem verwendet, was für sehr viel besseren App-Support sorgt. Der Unterschied zum nahezu identischen PUS8505 besteht in der besseren Fernbedienung, die beim PUS8535 eine Tastatur auf der Rückseite hat.

Gaming: Mit einem Input Lag von circa 20 ms ist der PUS8535 gut fürs Gaming geeignet, auch wenn aktuelle 4K-Fernseher von beispielsweise Samsung, LG oder Sony noch etwas schneller auf Eingaben reagieren. HDMI 2.1 oder ein 120-Hz-Display gibt es jedoch nicht. Das kann man zu diesem Preis allerdings auch nicht erwarten.

