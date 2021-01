expert hat ein neues Angebot, das euch einen 4K-Fernseher zum aktuellen Bestpreis anbietet. Zudem bekommt ihr eine Soundbar gratis dazu. Solltet ihr also einen neuen 4K TV fürs Heimkino suchen, dann ist dieses Angebot einen Blick wert.



So gut ist das Angebot: Der TCL 65X10 kostet bei expert nur 2.499 Euro. Das ist aktuell der beste Preis und rund 300 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter. Dazu erhaltet ihr die Ray-Danz Soundbar SB TS9030 im Wert von 380 Euro gratis dazu. Alles in allem gibt es den 4K-Fernseher somit zum aktuellen Bestpreis inklusive einer kostenlosen Soundbar.

TCL 65X10 4K TV + gratis Soundbar kaufen

Wie lange gilt die Aktion? Ihr könnt das Angebot bei expert bis zum 31. Januar 2021 und solange der Vorrat reicht, wahrnehmen.

So funktioniert das Angebot: Bestellt einfach im Aktionszeitraum den TCL 65X10 4K TV bei expert. Danach habt ihr Zeit bis zum 14. Februar, um euch auf der Aktionsseite zu registrieren. Dafür braucht ihr die Rechnung und die Seriennummer eures TCL TVs. Bei erfolgreicher Registrierung und Prüfung erhaltet ihr dann die Soundbar innerhalb von sechs bis acht Wochen zugeschickt.

Das erwartet euch mit dem TCL 65X10 4K TV

Mini-LED-Fernseher: Der TCL 65X10 verfügt allen voran über eine 65 Zoll Bildschirmdiagonale und setzt auf die noch recht neue Mini-LED-Technologie. Dabei handelt es sich um eine Full-Array-Local-Dimming-Technologie, die wesentlich kleinere Hintergrund-LEDs als bisherige LCD-Fernseher nutzt. Entsprechend ergibt sich im Vergleich ein deutlich besserer Schwarzwert und ein besseres Bild.



Insgesamt setzt TCL beim X10 auf über 15.000 LEDs und 768 Dimmzonen. Zum Vergleich: Samsungs Spitzenmodell Q90R setzt angeblich »nur« auf 500 Dimmzonen.



Darüber hinaus kommen beim TCL 65X10 4K-Fernseher folgende Eigenschaften zum Einsatz.

Dolby Vision

HDR10+ & HLG

Natives 100 Hz Display

Android TV mit Google Assistent

3x HDMI 2.0b-Anschlüsse

