Sony AG9 OLED-TV in 65 und 77 Zoll

Highlight der Aktion ist der hochwertige OLED-TV Sony AG9, den ihr in den stattlichen Größen 65 und 77 Zoll bekommt. Vor allem die 65-Zoll-Version ist mit einem Preis von 2.461 Euro recht günstig für die gebotene Leistung. Wie alle OLED-TVs bietet der Sony AG9 perfektes Schwarz und dadurch unendlich hohen Kontrast. Auch aus schrägen Blickwinkeln ist das Bild hervorragend. In dieser Hinsicht schlägt sich der AG9 sogar noch besser als viele OLED-Konkurrenten.

Sony KD-65AG9 (4K, 65 Zoll, OLED) für 2.461 Euro (inkl. 100€ PS Store Guthaben)

Das 120-Hz-Display des Sony AG9 glänzt zudem bei der Darstellung schneller Bewegungen. Der Input Lag ist mit circa 27 ms bei 60 Hz und 18 ms bei 120 Hz nicht sonderlich niedrig, aber trotzdem ist das Modell noch gut als Gaming-Fernseher geeignet. Unabhängig von der Größe gibt es beim Kauf des Sony AG9 100 Euro Guthaben für den PS Store geschenkt.

Sony KD-77AG9 (4K, 77 Zoll, OLED) für 3.699 Euro (inkl. 100€ PS Store Guthaben)

Sony XH9505 in 55 bis 75 Zoll

Wer zwar hohe Ansprüche an die Bildqualität hat, aber es trotzdem ein bis zwei Stufen günstiger möchte, kann sich stattdessen für den Sony XH9505 entscheiden. Hierbei handelt es sich um Sonys Spitzenmodell aus 2020 unterhalb der OLED TVs. Die kleinste Variante mit 55 Zoll kostet nur 1.096 Euro. Dafür gibt's aber auch weniger PS Store Guthaben: Bei 55 und 65 Zoll bekommt ihr 25 Euro, bei 75 Zoll 50 Euro.

Der Sony XH950 bietet hohe Bildqualität mit einem 120-Hz-Display und Full Array Local Dimming. Der ganze Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit sich einzeln an die jeweilige Szene anpasst. Dass er bei den Schwarzwerten nicht so gut abschneidet wie die OLEDs, kann er durch eine sehr hohe Spitzenhelligkeit zumindest teilweise ausgleichen. Der Input Lag liegt bei circa 19 ms mit 60 Hz und etwa 11 ms mit 120 Hz.

