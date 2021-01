Bei Expert könnt ihr gerade den 70 Zoll großen 4K-Fernseher Philips PUS8555 für 999 Euro statt 1.449 Euro bekommen. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell bislang noch nie so günstig im Angebot. Den recht ähnlichen (aber mit einer einfacheren Fernbedienung ausgestatteten) PUS8505 mit 70 Zoll gab es hingegen schon zu vergleichbaren Preisen, aber nie deutlich günstiger. Hier geht's zum Deal:

Philips 70PUS8555 (4K, 70 Zoll, Ambilight) für statt 1.449€ für 999€

Expert macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt. Wie immer bei guten TV-Angeboten könnte der Deal recht schnell ausverkauft sein.

Was bietet der Philips PUS8555 mit 70 Zoll?

VA oder IPS? Während der Philips PUS8555 in manchen anderen Größen über ein IPS-Panel mit vergleichsweise geringem Kontrast verfügt, besitzt die 70-Zoll-Version ein VA-Panel. Dieses bietet hohen Kontrast (etwa 5000:1) und eine insgesamt deutlich bessere Bildqualität, solange ihr direkt vor dem Fernseher sitzt. Bei schrägem Blickwinkel hingegen schneiden IPS-Panels besser ab, weil hier die Farben nicht so schnell verblassen.

Bildqulität und Ambilight: Insgesamt schneidet der Philips 70PUS8555 bei der Bildqualität im Vergleich zur Konkurrenz recht gut ab, was nicht zuletzt an seiner Farbdarstellung liegt. Die Spitzenhelligkeit ist mit knapp 400 cd/m2 hingegen nicht sehr hoch, andere TVs der Preisklasse schaffen aber auch kaum mehr. Das herausragendste Feature des Philips PUS8555 ist Ambilight, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wir, um für passende Atmosphäre im Raum zu sorgen und den Bildschirm noch größer erscheinen zu lassen.

Betriebssystem und Gaming: Im Gegensatz zu einigen günstigeren Philips-Modellen verfügt der PUS8555 über ein Android-Betriebssystem, das deutlich besseren App-Support bietet als Philips hauseigenes Betriebssystem Saphi. Der Input Lag von circa 20 ms geht fürs Gaming in Ordnung, dank ALLM schaltet der Fernseher bei Verwendung einer Konsole automatisch in den Gaming-Modus. Wie in der Preisklasse üblich, werden allerdings nur 60 Hz geboten.

