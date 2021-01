Bei Expert bekommt ihr als Teil der Aktion "Die unglaublichen Drei" gerade den 4K-Fernseher Sony XH9299 im Angebot. 55 Zoll gibt es für 799 Euro, 65 Zoll für 1.099 Euro. Laut Idealo ist Expert damit bei beiden Versionen mit 300 Euro Abstand der günstigste Anbieter. Selbst wenn man ähnliche Modelle wie den Sony XH9005 in den Vergleich einbezieht, ist der Deal bei Expert weit günstiger. Der Versand ist kostenlos. Hier geht's zu den Angeboten:

Expert: Sony XH9299 (4K, 55 oder 65 Zoll, HDMI 2.1) im Angebot

Die Aktion ist am Freitag gestartet und läuft noch bis zum 28. Januar. Einzelne Angebote könnten trotzdem schon früher ausverkauft sein. Den Namen hat die Aktion übrigens, weil es aus jeder Abteilung drei Sonderangebote gibt. Unter anderem sind auch Smartphones von Xiaomi und Samsung sowie ein Laptop von HP reduziert.

Expert-Aktion "Die unglaublichen Drei": Zu den Angeboten

Was bietet der Sony XH9299?

Der Sony XH9299 ist ein 4K-Fernseher an der Grenze zwischen Mittelklasse und High-End. Die Bildqualität ist hoch durch den guten Kontrast des VA-Display, Full Array Local Dimming und eine ansehnliche Spitzenhelligkeit von circa 740 cd/m2. Mit OLED-TVs kann er aber nicht ganz mithalten. Vom bekannteren Modell Sony XH9005 unterscheidet er sich übrigens fast nur durch die bessere Fernbedienung.

Sony XH9299 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 799€ im Angebot

Als Gaming-Fernseher ist der Sony XH9299 gut geeignet, unter anderem wegen des niedrigen Input Lags von circa 7 ms bei 120 Hz. Außerdem besitzt er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die Gaming in 4K bei 120 fps mit PS5 oder Xbox Series X prinzipiell möglich ist. VRR ist hingegen noch nicht mit dabei, soll aber (wie bei der PS5) per Update nachgeliefert werden. Außerdem kann es insbesondere bei 4K 120 fps mit Farbauflösung Chroma 4:4:4 zu unscharfen Details kommen, was wohl am Prozessor oder der Software liegen dürfte. Ob hier noch nachgebessert werden kann, ist derzeit unklar.

Sony XH9299 (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) für 1.099€ im Angebot